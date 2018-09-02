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Найєм: глава Миколаївської ОДА Савченко знав про підготовку до розстрілів на Майдані

За словами Найєма, у губернатора довгий час були хороші відносини з Юрієм Крисіним, який організовував під час Майдану банди тітушок
Народний депутат Мустафа Найєм заявив, що глава Миколаївської ОДА Олексій Савченко знав про підготовку розстрілу Майдану в лютому 2014 року.
Найєм: глава Миколаївської ОДА Савченко знав про підготовку до розстрілів на Майдані Олексій Савченко. Фото: ua.112.ua

За словами Найєма, у губернатора довгий час були хороші відносини з Юрієм Крисіним, який організовував під час Майдану банди тітушок. Про це Найєм розповів на своїй сторінці у Facebook.

До Майдану Крисін працював директором фірми П'ятий регіон, співробітники якого залучалися до охорони Авант-Банку - банку, який безпосередньо афілійований з колишнім Генеральним прокурором України Віталієм Яремою.

Головою правління Авант-Банку на той момент працював нинішній губернатор Миколаївської області і колишній народний депутат фракції БПП Олексій Савченко.

Найєм зазначив, що Крисін заздалегідь знав, що 20 лютого 2014 роки влада готує кровопролиття на Майдані. Під час допитів він заявив, що попередив про це Савченко. Кому нинішній губернатор передав цю інформацію, Найєм не знає.

У той же час, глава Миколаївської ОДА будь-яку згадку про "вождя тітушок" сприймає як особисту образу. Відповідаючи на  питання журналіста НВ, чи знав він про підготовку розстрілу Майдану, він сказав, що "всі слідчі дії і допити повинні коментувати слідчі і ГПУ".

"Ви торкаєтеся теми, яка для мене є образливою і сьогодні наша з вами розмова і все, що я вам говорив, ви просто знівелювали, на жаль... Ви почули якісь чутки і плітки", - сказав Савченко в інтерв'ю НВ.

Нагадаємо, у розшуку в справах Євромайдану, які веде Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури, перебуває 91 особа, розслідується понад 100 кримінальних проваджень.

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09 02 2018 19:52
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