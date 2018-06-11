Найєм про відставку Луценка: він тікає не тому, що не хоче працювати, а тому що йде на вибори

Він додав, що створення ТСК ініціював ще два тижні тому, коли Катерина Гандзюк була жива, але тоді жодна фракція не відреагувала

Нардеп від БПП Мустафа Найєм заявляє, що краще нардепи у рамках тимчасової слідчої комісії будуть розслідувати напади і замахи на активістів і журналістів, ніж генпрокурор Юрій Луценко.

"Генеральний прокурор, який зараз тікає, тікає не тому, що не хоче працювати, а тому що він іде на вибори і не хоче брати на себе цю відповідальність. І так, коли він каже, що або він, або ми, то краще ми. Краще ми будемо розслідувати ці справи, і доводити, показувати, хто конкретно винний і хто кого замовив", - заявив Мустафа Найєм з трибуни Верховної Ради, відповідаючи на слова Луценка, що він подасть у відставку.

Нардеп також заявив, що "саме цей генпрокурор, цей міністр внутрішній справ і ця національна поліція дозволяють у нашій країні існувати маленьким кишеньковим арміям Кернера і Труханова".

"Саме вони б'ють людей. Ви що цього не знаєте?", - обурився Найєм і додав, що напади на активістів поліція кваліфікує як "хуліганство".

"Про танець на кістках: це не я, а заступники цього генпрокурора їздять до міністра Віктора Януковича і домовляються з ним про те, що вони будуть зливати його справу. Тож якщо ця комісія буде створена, і пан Луценко дійсно піде у відставку, то, значить, ми на правильному шляху", - сказав Найєм.

Він наголосив, що ця комісія має показати, чи дійсно розслідують вбивства і побиття активістів, чи це імітація.

Нагадаємо, що Верховна Рада запросила очільників Нацполіції, Генпрокуратури і Служби безпеки України для доповіді про розслідування нападу на Катерину Гандзюк.

На засіданні парламенту генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у вівторок подасть заяву про свою відставку.

Віце-спікер Верховної Ради і член фракції "Блок Петра порошенка" Ірина Геращенко заявила, що провладна коаліція не підтримує відставку генпрокурора Юрія Луценка.