Найєм про відставку Луценка: він тікає не тому, що не хоче працювати, а тому що йде на вибори
"Генеральний прокурор, який зараз тікає, тікає не тому, що не хоче працювати, а тому що він іде на вибори і не хоче брати на себе цю відповідальність. І так, коли він каже, що або він, або ми, то краще ми. Краще ми будемо розслідувати ці справи, і доводити, показувати, хто конкретно винний і хто кого замовив", - заявив Мустафа Найєм з трибуни Верховної Ради, відповідаючи на слова Луценка, що він подасть у відставку.
Нардеп також заявив, що "саме цей генпрокурор, цей міністр внутрішній справ і ця національна поліція дозволяють у нашій країні існувати маленьким кишеньковим арміям Кернера і Труханова".
"Саме вони б'ють людей. Ви що цього не знаєте?", - обурився Найєм і додав, що напади на активістів поліція кваліфікує як "хуліганство".
"Про танець на кістках: це не я, а заступники цього генпрокурора їздять до міністра Віктора Януковича і домовляються з ним про те, що вони будуть зливати його справу. Тож якщо ця комісія буде створена, і пан Луценко дійсно піде у відставку, то, значить, ми на правильному шляху", - сказав Найєм.
Він наголосив, що ця комісія має показати, чи дійсно розслідують вбивства і побиття активістів, чи це імітація.
Нагадаємо, що Верховна Рада запросила очільників Нацполіції, Генпрокуратури і Служби безпеки України для доповіді про розслідування нападу на Катерину Гандзюк.
На засіданні парламенту генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у вівторок подасть заяву про свою відставку.
Віце-спікер Верховної Ради і член фракції "Блок Петра порошенка" Ірина Геращенко заявила, що провладна коаліція не підтримує відставку генпрокурора Юрія Луценка.
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