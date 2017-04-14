Найкращою подякою для військових буде подвоєння оборонного бюджету, - Гройсман

Найкращею подякою для військовослужбовців було б підвищення оборонного бюджету удвічі.

Таку позицію висловив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час Години запитань до уряду 15 квітня, інформує "112 Україна".

"Шановні друзі, я хочу підкреслити, ми маємо сьогодні 130 млрд грн бюджету українських військ, нашої безпеки і оборони. Але я вважаю, що найкращими і яскравими оплесками буде збільшення вдвічі оборонного бюджету нашої країни. А це можливо зробити, коли у нас буде розвинена економіка. Економіка, розвиток економіки і зростання не терплять популізму. І я вважаю, що ми маємо просто викорінити його з цієї зали і показати справжню ефективну державну політику в ім’я прекрасної України", - сказав Гройсман.