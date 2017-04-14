БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНайкращею подякою для військовослужбовців було б підвищення оборонного бюджету удвічі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Найкращою подякою для військових буде подвоєння оборонного бюджету, - Гройсман
Це стане можливим за умови розвиненої економіки, переконаний прем'єр-міністр
Фото:rbc.ua
Таку позицію висловив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час Години запитань до уряду 15 квітня, інформує "112 Україна".
"Шановні друзі, я хочу підкреслити, ми маємо сьогодні 130 млрд грн бюджету українських військ, нашої безпеки і оборони. Але я вважаю, що найкращими і яскравими оплесками буде збільшення вдвічі оборонного бюджету нашої країни. А це можливо зробити, коли у нас буде розвинена економіка. Економіка, розвиток економіки і зростання не терплять популізму. І я вважаю, що ми маємо просто викорінити його з цієї зали і показати справжню ефективну державну політику в ім’я прекрасної України", - сказав Гройсман.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2017 року "Про основні показники державного оборонного замовлення на 2017 рік та 2018, 2019 роки", підписавши відповідний указ.
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