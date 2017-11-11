НАЗК не знайшло порушень у відвідинах Насіровим інавгурації Трампа
Про це йдеться у відповіді НАЗК на запит міністра фінансів Олександра Данилюка, пише "Економічна правда".
"Встановлено, що Насіров, перебуваючи в основній щорічній відпустці з 17 по 24 січня під час візиту до США 20 січня за запрошенням друзів, у тому числі громадян США, відвідав церемонію прийняття присяги президентом США Дональдом Трампом", – зазначили в агентстві.
"Дослідивши отримані матеріали та інформацію з відкритих джерел встановлено, що Спільний комітет інавгураційних церемоній Конгресу США видав близько 250 тисяч безкоштовних квитків на відвідання інавгурації Трампа, які в подальшому через сенаторів, конгресменів і представників партій були безкоштовно розповсюджені серед громадян США", – йдеться в документі.
Фото: epravda.com.ua
Нагадаємо, в лютому Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) отримало запит від Міністра Фінансів Олександра Данилюка з проханням перевірити поїздку голови ДФС Романа Насірова на інавгурацію президента США Дональда Трампа.
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