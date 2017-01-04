НАЗК перевіряє декларації Порошенка, Гройсмана та членів уряду, - Радецький
"Ми розпочали перевірки по Президенту, Прем’єр-міністру, віце-прем’єрам і міністрам”, - заявив заступник голови НАЗК Руслан Радецький, інформує "112 Україна".
Він нагадав, що це перша категорія посадових осіб відповідно ст. 50 Закону "Про запобігання корупції".
Загалом на сьогодні НАЗК проводить 3 тисячі перевірок електронних декларацій, додав Радецький.
"Це спеціальні перевірки, повні перевірки за повідомленнями викривачів, ЗМІ, громадян, громадських організацій та правоохоронних органів", - уточнив він.
Нагадаємо, що раніше свої декларації подали прем'єр-міністр Володимир Гройсман, перший заступник голови фракції "Блоку Петра Порошенко" у Верховній Раді Ігор Кононенко, голова Радикальної партії Олег Ляшко, відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов та глава Національного банку України (НБУ) Валерія Гонтарєва.
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