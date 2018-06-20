НАЗК внесло приписи міністерці освіти і гендиректору "Укроборонпрому"
Зокрема, агентство внесло припис Гриневич стосовно ректора Черкаського державного технологічного університету Олега Григора. НАЗК встановило, що Міністерство освіти і науки не вжило передбачених Законом України "Про запобігання корупції" заходів щодо врегулювання в діяльності ректора потенційного конфлікту інтересів, зумовленого спільною роботою зі своєю дружиною.
"Національне агентство вимагає провести службове розслідування та вжити заходів щодо врегулювання потенційного конфлікту інтересів у діяльності ректора університету, притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності", – повідомляють у НАЗК.
Також згідно з приписом генеральному директору концерну "Укроборонпром" Павлу Букіну Національне агентство вимагає вжити заходів врегулювання у діяльності директора держпідприємства "Балаклійський ремонтний завод" Віталія Шавикіна потенційного конфлікту інтересів, зумовленого сімейними стосунками з дружиною, яка працює на цьому ж підприємстві.
У НАЗК нагадують, що приписи агентства є обов'язковими до виконання.
"За невиконання припису керівник органу, підприємства, установи, організації несе відповідальність, передбачену статтею 188-46 КУпАП", – зазначають у НАЗК.
Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції продовжило термін перевірки декларацій найвищих посадовців держави за 2015-2017 роки.
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