НАЗК внесло приписи міністерці освіти і гендиректору "Укроборонпрому"

Приписи Нацагентства є обов'язковими до виконання

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло приписи очільниці Міністерства освіти та науки Лілії Гриневич і директору державного концерну Укроборонпром Павлу Букіну через потенційний конфлікт інтересів у їхніх підлеглих.

Зокрема, агентство внесло припис Гриневич стосовно ректора Черкаського державного технологічного університету Олега Григора. НАЗК встановило, що Міністерство освіти і науки не вжило передбачених Законом України "Про запобігання корупції" заходів щодо врегулювання в діяльності ректора потенційного конфлікту інтересів, зумовленого спільною роботою зі своєю дружиною.

"Національне агентство вимагає провести службове розслідування та вжити заходів щодо врегулювання потенційного конфлікту інтересів у діяльності ректора університету, притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності", – повідомляють у НАЗК.

Також згідно з приписом генеральному директору концерну "Укроборонпром" Павлу Букіну Національне агентство вимагає вжити заходів врегулювання у діяльності директора держпідприємства "Балаклійський ремонтний завод" Віталія Шавикіна потенційного конфлікту інтересів, зумовленого сімейними стосунками з дружиною, яка працює на цьому ж підприємстві.

У НАЗК нагадують, що приписи агентства є обов'язковими до виконання.

"За невиконання припису керівник органу, підприємства, установи, організації несе відповідальність, передбачену статтею 188-46 КУпАП", – зазначають у НАЗК.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції продовжило термін перевірки декларацій найвищих посадовців держави за 2015-2017 роки.