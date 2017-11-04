НАЗК виявило порушення у фінансуванні "Самопомочі" та "Батьківщини"
НАЗК проаналізувала звіти політичних партій, які у четвертому кварталі 2016 року отримали державне фінансування своєї статутної діяльності - "Народний фронт", "Самопоміч", "Радикальна Партія Ляшка", "Партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність", "ВО "Батьківщина".
Відповідна заява розміщена на сайті відомства.
"Національне агентство виявило порушення щодо фінансування партії (здійснення внесків) фізичними особами у звітах партії "Самопоміч" та партії "ВО "Батьківщина", - зазначається у заяві.
Згідно з інформацією, висновки, підготовлені Департаментом з питань запобігання політичній корупції, будуть оприлюднені на офіційному сайті НАЗК.
Нагадаємо. напередодні стало відомо, що Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) просить Національну поліцію розслідувати подачу недостовірних відомостей у фінансовій звітності партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина".
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