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ПОЛІТИКА НОВИНИ

НАЗК виявило порушення у фінансуванні "Самопомочі" та "Батьківщини"

Згідно з інформацією, висновки, підготовлені Департаментом з питань запобігання політичній корупції, будуть оприлюднені на офіційному сайті НАЗК
Національне агентство з питань запобігання корупції виявило порушення у фінансуванні партій "Самопоміч" та "Батьківщина".
НАЗК виявило порушення у фінансуванні "Самопомочі" та "Батьківщини" Юлія Тимошенко. Фото: parasola.ru

НАЗК проаналізувала звіти політичних партій, які у четвертому кварталі 2016 року  отримали державне фінансування своєї статутної діяльності - "Народний фронт", "Самопоміч", "Радикальна Партія Ляшка", "Партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність", "ВО "Батьківщина".  

Відповідна заява розміщена на сайті відомства.

"Національне агентство виявило порушення щодо фінансування партії (здійснення внесків)  фізичними особами у звітах  партії "Самопоміч" та партії "ВО "Батьківщина", - зазначається у заяві.

Згідно з інформацією, висновки,  підготовлені Департаментом з питань запобігання політичній корупції, будуть оприлюднені на офіційному сайті НАЗК.

Нагадаємо. напередодні стало відомо, що Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) просить Національну поліцію розслідувати подачу недостовірних відомостей у фінансовій звітності партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина".

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