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НАЗК просить Нацполіцію розслідувати недостовірність подачі відомостей у фінзвітності "Батьківщини"

НАЗК проаналізувало фінансовий звіт "Батьківщини" за 4-й квартал 2016 року
Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) просить Національну поліцію розслідувати подачу недостовірних відомостей у фінансовій звітності партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина".
НАЗК просить Нацполіцію розслідувати недостовірність подачі відомостей у фінзвітності "Батьківщини" Юлія Тимошенко. Фото: AP

Відповідне рішення було прийнято на засіданні агентства в понеділок, 10 квітня, інформують "Українські новини" з посиланням на джерело в НАЗК.

НАЗК проаналізувало фінансовий звіт "Батьківщини" за 4-й квартал 2016 року.

Однією з підстав проведення позапланової перевірки були письмові пояснення від 9 фізичних осіб, які не робили ніяких внесків на рахунки партії, однак їх прізвища та персональні дані присутні в звітності партії.

Під час позапланової перевірки встановлено, що в звіт партії включено персональні дані фізичних осіб, які не здійснювали грошових внесків на рахунки "Батьківщини" в 4-му кварталі 2016 року.

У зв'язку з можливими ознаками кримінальних правопорушень НАЗК вирішило передати матеріали перевірки до Нацполіції.

Нагадаємо, Національне агентство запобігання корупції (НАЗК) розподілило кошти, виділені з державного бюджету, на фінансування уставної діяльності політичних партій у 2017 році. ВО "Батьківщина" отримало 29 млн 182,2 тис. гривень.

Раніше Ipress.ua повідомляв, що партія "Батьківщина", яка задекларувала 7,5 мільйонів грн пожертвувань від громадян, часто фальсифікує походження цих коштів.

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