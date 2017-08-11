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НАЗК запросило Ситника надати пояснення щодо невиконання ним вимог агенства

Невідомо, яку саме інформацію і які документи відмовився надавати Ситник
Нацагентство із запобігання корупції (НАЗК) запросило директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника для надання пояснень невиконання ним вимог НАЗК.
НАЗК запросило Ситника надати пояснення щодо невиконання ним вимог агенства Артем Ситник. Фото: dyvys.in

Ситник має з'явитися до НАЗК 13 листопада з 10:00 до 12:00, повідомляє прес-служба агентства.

В агенції вважають, що голова НАБУ порушив ч.4 ст.12 закону про запобігання корупції, а саме відмовив НАЗК у наданні інформації та документів.

Про яку саме інформацію і які документи йдеться, в агентстві не повідомляють. Там наголошують, що такі дії Ситника є ознакою адміністративного правопорушення.

Додамо, що Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис стосовно підлеглого Ситника - детектива НАБУ Ігоря Семака. Його звинувачують у порушенні етичної поведінки та конфлікті інтересів з нардепом.

Нагадаємо, що НАЗК склало щодо Ситника протокол про корупцію через конфлікт інтересів і ненадання інформації на вимогу відомства.

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08 11 2017 17:36
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