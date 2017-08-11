НАЗК запросило Ситника надати пояснення щодо невиконання ним вимог агенства
Ситник має з'явитися до НАЗК 13 листопада з 10:00 до 12:00, повідомляє прес-служба агентства.
В агенції вважають, що голова НАБУ порушив ч.4 ст.12 закону про запобігання корупції, а саме відмовив НАЗК у наданні інформації та документів.
Про яку саме інформацію і які документи йдеться, в агентстві не повідомляють. Там наголошують, що такі дії Ситника є ознакою адміністративного правопорушення.
Додамо, що Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис стосовно підлеглого Ситника - детектива НАБУ Ігоря Семака. Його звинувачують у порушенні етичної поведінки та конфлікті інтересів з нардепом.
Нагадаємо, що НАЗК склало щодо Ситника протокол про корупцію через конфлікт інтересів і ненадання інформації на вимогу відомства.
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