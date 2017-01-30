Названо імена загиблих під Авдіївкою бійців АТО
"Світла пам'ять капітану Кизилу Андрію Олександровичу (02.05.1993 р.н.); молодшому сержанту Бальченку Володимиру Івановичу (04.01.1992 р.н.); солдату Оверченку Дмитру Олександровичу (24.01.1989 р.н.); сержанту Крижанському Володимиру Олексійовичу (24.03.1982 р.н)!
Ми не забудемо вас, дорогі наші побратими! Вся Україна тужить за вам..!" - йдеться на сторінці 72-ї ОМБр у Facebook.
Зазначимо, російсько-окупаційні війська продовжують обстріли сил АТО з мінометів, танків та гармат, і підтягли до фронту реактивну артилерію.
Бій за авдіївську промзону 29 січня тривав безперервно протягом 19 годин.
Як повідомляв iPress.ua, капітан Андрій Кизило загинув від осколкового поранення під час бою. У війського залишилася дружина і 8-місячний син.
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