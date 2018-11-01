НБУ думає над впровадженням е-гривні
"Національний банк уточнює, що мова йде про можливе введення електронної гривні, а не власної криптовалюти", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі центробанку в четвер.
На думку регулятора, е-гривня може дозволити мінімізувати транзакційні витрати на переказ грошей від одного учасника платіжного ринку України іншому і одночасно проводити їх з практично миттєвою швидкістю.
"Зараз вивчення цієї можливості (впровадження е-гривні – Ред.) в рамках цього проекту триває", - повідомили в НБУ.
Раніше повідомлялося, що Національний банк України опрацьовує питання доцільності випуску власної криптовалюти.
Зазначимо, Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО України 11 січня провів засідання, присвячене ринку криптовалют. На ньому було прийнято рішення, що держава більше не може дозволяти неконтрольований обіг криптовалют на території України.
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