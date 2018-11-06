НБУ може повернути валютні обмеження у випадку зриву співпраці України з МВФ

Зрив кредитної програми з МВФ може призвести до посилення валютних обмежень.

"Коли у нас запитували, що ви будете робити, якщо не буде програми співпраці з МВФ, ми озвучили, що у нас вже є кілька опрацьованих альтернативних сценаріїв і навіть продумані критерії, за якими ми будемо впроваджувати ті чи інші заходи в разі настання тієї або іншій ситуації ", - зазначив глава НБУ Яків Смолій в інтерв'ю ZN.ua.

За його словами, публікуватися ці критерії не будуть, оскільки це "внутрішні напрацювання".

"Ми сподіваємося, що співпраця з Фондом триватиме, і нам не доведеться їх застосовувати, але ми про це відкрито говоримо: у нас є критерії, в разі реалізації яких нам доведеться перейти до більш жорсткої монетарної політики і навіть, в крайньому випадку, розглянути можливість введення валютних обмежень", - підкреслив Смолій.

Нагадаємо, Національний банк України розраховує, що Міжнародний валютний фонд виділить Україні п'ятий транш за кредитною програмою Extended Fund Facility до осені цього року.