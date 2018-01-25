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НБУ не бачить приводу для валютних обмежень

Національний банк України не має наміру вводити жорсткі валютні обмеження для утримання курсу національної валюти
Національний банк України не бачить підстав для застосування жорстких валютних обмежень, подібних до тих, що були введені в 2015 році, коли курс гривні досяг рівня 30 грн./дол.
НБУ не бачить приводу для валютних обмежень Фото: zn.ua

Про це сьогодні, 25 січня, за підсумками засідання монетарного комітету заявив в. о. глави НБУ Яків Смолій, пише УНІАН.

"Ми не бачимо сьогодні підстав застосовувати такі кардинальні валютні обмеження, як ті, що були введені Національним банком у 2015 році. Валютний ринок більш-менш стабільний. Волатильність не є критичною. Ми вже третій рік поспіль розуміємо, як поводяться експортери та імпортери. І ми навіть можемо говорити про сезонні коливання, які ми констатуємо за результатами трьох років роботи на валютному ринку", - сказав Смолій.

За словами керівника Центробанку, валютна лібералізація - це важливий фактор для зовнішніх інвесторів.

"Ми плануємо цьогоріч прийняти рішення про виплату дивідендів за 2017 рік. Ми вже дали запити на комерційні банки, отримали результати від компаній, які планують виплачувати дивіденди в цьому році. І після аналізу ми приймемо рішення, в які терміни і обсягах це буде зроблено", - сказав він.

Нагадаємо, глава ради НБУ Богдан Данилишин запевняє, що загрози девальвації гривні немає, валютний ринок вдалося стабілізувати.

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25 01 2018 23:48
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