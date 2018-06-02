Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

НБУ недорахувався $1 млрд в IT-експорті

За даними НБУ, експорт IT-послуг на $1 млрд менший, ніж порахувала профільна асоціація
У 2017 році експорт послуг IT-сектора України зріс на 7,6% порівняно з 2016 роком – до $2,5 млрд ($2,3 млрд в 2016 році), згідно з даними Національного банку України (НБУ).
НБУ недорахувався $1 млрд в IT-експорті Фото: zn.ua

Про це повідомили в IT-комітеті Європейської бізнес-асоціації (ЄБА), передає агентство Інтерфакс-Україна.

"За попередніми даними НБУ, загальний обсяг експорту комп'ютерних послуг за 2017 становить $2,485 млрд, у тому числі операції на суму менш ніж $20 тис. cтановлять $842 млн", - зазначив в асоціації.

При цьому, згідно з раніше оприлюдненою інфографікою профільної асоціації IT Ukraine, обсяг експорту послуг IT-сектора України в 2017 році зріс на 20% порівняно з 2016 роком - до $3,6 млрд.

Нагадаємо, що у 2016 році частка IT-сектора у ВВП країни становить 3,4%. Тоді український IT-сектор сплатив до бюджету 7,1 млрд грн податків, що на 2 млрд більше, ніж у 2015 році.

Нагадаємо, уряд заклав 50 мільйонів гривень на фінансування підтримки інновацій у проект держбюджету-2018.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 02 2018 22:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Сонячна електростанція, депозит чи майнінг?

Сонячна електростанція, депозит чи майнінг?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.