НБУ недорахувався $1 млрд в IT-експорті
Про це повідомили в IT-комітеті Європейської бізнес-асоціації (ЄБА), передає агентство Інтерфакс-Україна.
"За попередніми даними НБУ, загальний обсяг експорту комп'ютерних послуг за 2017 становить $2,485 млрд, у тому числі операції на суму менш ніж $20 тис. cтановлять $842 млн", - зазначив в асоціації.
При цьому, згідно з раніше оприлюдненою інфографікою профільної асоціації IT Ukraine, обсяг експорту послуг IT-сектора України в 2017 році зріс на 20% порівняно з 2016 роком - до $3,6 млрд.
Нагадаємо, що у 2016 році частка IT-сектора у ВВП країни становить 3,4%. Тоді український IT-сектор сплатив до бюджету 7,1 млрд грн податків, що на 2 млрд більше, ніж у 2015 році.
Нагадаємо, уряд заклав 50 мільйонів гривень на фінансування підтримки інновацій у проект держбюджету-2018.
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