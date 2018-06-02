НБУ недорахувався $1 млрд в IT-експорті

За даними НБУ, експорт IT-послуг на $1 млрд менший, ніж порахувала профільна асоціація

У 2017 році експорт послуг IT-сектора України зріс на 7,6% порівняно з 2016 роком – до $2,5 млрд ($2,3 млрд в 2016 році), згідно з даними Національного банку України (НБУ).

Про це повідомили в IT-комітеті Європейської бізнес-асоціації (ЄБА), передає агентство Інтерфакс-Україна.

"За попередніми даними НБУ, загальний обсяг експорту комп'ютерних послуг за 2017 становить $2,485 млрд, у тому числі операції на суму менш ніж $20 тис. cтановлять $842 млн", - зазначив в асоціації.

При цьому, згідно з раніше оприлюдненою інфографікою профільної асоціації IT Ukraine, обсяг експорту послуг IT-сектора України в 2017 році зріс на 20% порівняно з 2016 роком - до $3,6 млрд.

Нагадаємо, що у 2016 році частка IT-сектора у ВВП країни становить 3,4%. Тоді український IT-сектор сплатив до бюджету 7,1 млрд грн податків, що на 2 млрд більше, ніж у 2015 році.

Нагадаємо, уряд заклав 50 мільйонів гривень на фінансування підтримки інновацій у проект держбюджету-2018.