НБУ пояснив причини падіння курсу гривні

Національний банк встановив офіційний курс гривні до долара на 31 липня на рівні 26,75 гривні

На девальвацію гривні протягом останніх тижнів вплинули перерахування дивідендів за кордон і вихід нерезидентів з ОВДП.

"Курсові коливання, які ми спостерігаємо другий тиждень, викликані низкою факторів. Зокрема, це активне проведення компаніями операцій по перерахування дивідендів за кордон (з початку липня з цією метою було куплено майже 300 млн доларів) і вихід нерезидентів з ОВДП (з початку липня обсяг ОВДП у портфелях нерезидентів скоротився майже на 1,3 млрд грн)", - повідомили в прес-службі регулятора.

Крім цього, на зниження курсу гривні до долара вплинули і інші чинники.

"На курсову динаміку минулого тижня також впливали значні обсяги повернення ПДВ в кінці місяця, що значно зменшує обсяг вільного продажу валюти, а також збільшення попиту на готівкову валюту, зокрема з боку тіньового аграрного сектора в зв'язку з початком сезону", - сказали в НБУ .

З метою згладжування валютних коливань, НБУ виходив на ринок з валютними інтервенціями - з початку минулого тижня на ринку було продано 148 млн дол США.

Національний банк встановив офіційний курс гривні до долара на 31 липня на рівні 26,75 гривні.

Нагадаємо, раніше про причини зниження курсу гривні розповів голова Ради НБУ.