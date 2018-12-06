БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИДля забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності у середньостроковій перспективі, Україна має отримати ще щонайменше 2 транші Міжнародного валютного фонду у межах чинної програми.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НБУ: Україні потрібні два транші МВФ до 2019 року для макроекономічної стабільності
Чинна програма макрофінансової допомоги МВФ діє в Україні до першого кварталу 2019 року
Фото:ukr.media
"Якщо Україна отримає ще два транші до завершення програми МВФ, то коротко- та середньострокові ризики для макроекономічної та фінансової стабільності зведуться до мінімуму", - йдеться у звіті про фінансову стабільність, інформує прес-служба Національного банку України.
Чинна програма макрофінансової допомоги МВФ діє в Україні до першого кварталу 2019 року. В її рамках планувалось залучити понад 17,5 мільярдів доларів, з яких Україна отримала лише 8,7 мільярди доларів.
Нагадаємо, Національний банк України розраховує, що Міжнародний валютний фонд виділить Україні п'ятий транш за кредитною програмою Extended Fund Facility до осені цього року.
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