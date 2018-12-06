НБУ: Україні потрібні два транші МВФ до 2019 року для макроекономічної стабільності

Чинна програма макрофінансової допомоги МВФ діє в Україні до першого кварталу 2019 року

Для забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності у середньостроковій перспективі, Україна має отримати ще щонайменше 2 транші Міжнародного валютного фонду у межах чинної програми.

"Якщо Україна отримає ще два транші до завершення програми МВФ, то коротко- та середньострокові ризики для макроекономічної та фінансової стабільності зведуться до мінімуму", - йдеться у звіті про фінансову стабільність, інформує прес-служба Національного банку України.

Чинна програма макрофінансової допомоги МВФ діє в Україні до першого кварталу 2019 року. В її рамках планувалось залучити понад 17,5 мільярдів доларів, з яких Україна отримала лише 8,7 мільярди доларів.