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НБУ: Україні потрібні два транші МВФ до 2019 року для макроекономічної стабільності

Чинна програма макрофінансової допомоги МВФ діє в Україні до першого кварталу 2019 року
Для забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності у середньостроковій перспективі, Україна має отримати ще щонайменше 2 транші Міжнародного валютного фонду у межах чинної програми.
НБУ: Україні потрібні два транші МВФ до 2019 року для макроекономічної стабільності Фото:ukr.media

"Якщо Україна отримає ще два транші до завершення програми МВФ, то коротко- та середньострокові ризики для макроекономічної та фінансової стабільності зведуться до мінімуму", - йдеться у звіті про фінансову стабільність, інформує прес-служба Національного банку України.

Чинна програма макрофінансової допомоги МВФ діє в Україні до першого кварталу 2019 року. В її рамках планувалось залучити понад 17,5 мільярдів доларів, з яких Україна отримала лише 8,7 мільярди доларів.

Нагадаємо, Національний банк України розраховує, що Міжнародний валютний фонд виділить Україні п'ятий транш за кредитною програмою Extended Fund Facility до осені цього року.

 

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12 06 2018 15:53
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