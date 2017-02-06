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НБУ заборонив українським банкам обслуговувати російські компанії з санкційного списку

Винятки стосуються переказів грошових коштів за операціями, що здійснюються для збільшення статутного капіталу банків України
Національний банк України (НБУ) затвердив порядок виконання банками рішення РНБО про застосування персональних спеціальних економічних санкцій відносно ряду російських компаній, включаючи російські соцмережі "ВКонтакте" і "Однокласники", ресурси Yandex, Mail.ru і бухгалтерську програму 1С.
НБУ заборонив українським банкам обслуговувати російські компанії з санкційного списку Фото:112.ua

З 3-го червня банкам заборонено виконувати розрахункові документи клієнтів, зазначених у санкційних списках, які є ініціаторами перекладу і до яких застосовані санкції щодо зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, повідомляє УНІАН з посиланням на постанову №46 на сайті регулятора.

Крім того, забороняється ініціювати переказ коштів на рахунки осіб, зазначених у санкційних списках, до яких застосовані санкції щодо зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, або на власні рахунки банку, відкриті в організаціях, до яких застосовані такі санкції.

Винятки стосуються переказів грошових коштів за операціями, що здійснюються для збільшення статутного капіталу банків України.

Нагадаємо, що 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.

 

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02 06 2017 18:37
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