НБУ збільшив ліміт на продаж валюти до 150 тисяч гривень
150 тисяч гривень - це сума, починаючи з якої фінансові операції з готівкою підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, - йдеться на сайті НБУ.
Рішення набуває чинності з 5 квітня.
Колишній ліміт чинний з 9 червня 2016 року.
Зазначимо, Національний банк України найближчим часом має намір пом'якшити валютні обмеження в зв'язку з позитивним рішенням МВФ про виділення чергового траншу.
Нагадаємо, Рада директорів МВФ схвалила виділення Україні одного мільярда доларів. Відтак, Україна планує до кінця 2017 року отримати ще три транші.
Національний банк України очікує зростання міжнародних резервів до 16,1 млрд доларів після надходження траншу Міжнародного валютного фонду.
У той же час в МВФ заявили, що Україна не може дозволити собі баритися із всеосяжною пенсійною реформою, у тому числі шляхом підвищення ефективного пенсійного віку.
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