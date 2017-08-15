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Не вірю, що Україна поставляла двигуни Північній Кореї, - експерт, на якого посилалася NYT

Ельман також наголосив, що не стверджував про причетність українського уряду, а вважає передачу двигунів роботою рук російських чи українських контрабандистів
Експерт з ракет із Міжнародного інституту стратегічних досліджень Майкл Ельман, на якого посилалося розслідування The New York Times, каже, що не стверджував про причетність української влади до постачання ракетних двигунів в КНДР.
Не вірю, що Україна поставляла двигуни Північній Кореї, - експерт, на якого посилалася NYT Кім Чен Ин. Фото: АFP

"Дозвольте мені уточнити щодо джерела надходження двигунів для міжконтинентальних балістичних ракет КНДР: "Південне" – одне з кількох можливих джерел. У Росії є й інші потенціали", – зазначає Майкл Ельман у Twitter.

 

"Я не вірю, що українська влада знала чи сприяла, якщо двигуни походять з України. Навпаки – Україна арештовувала північнокорейців у 2012 році!", – додає він.

 

Нагадаємо, що раніше на сайті американської щоденної газети "The New York Times" була опублікована стаття із заголовком "Північнокорейський ракетний успіх пов'язаний з українським заводом, кажуть дослідники". У даній статті з посиланням на дослідження спеціаліста з ракетним питань в Міжнародному інституті стратегічних досліджень (International Institute for Strategic Studies, IISS) Майкла Эллемана (англ. Michael Elleman) говориться, що останні успіхи КНДР випробування міжконтинентальної балістичної ракети "стали можливі завдяки покупкам потужних ракетних двигунів на чорному ринку, ймовірно, з українського заводу, що має історичні зв'язки з російською ракетною програмою".

В РНБО заявили, що український оборонний і авіакосмічний комплекси не постачали зброї і військових технологій в Північну Корею, а поширювана деякими іноземними ЗМІ неправдива інформація про нібито передачу "Південмашем" ракетних технологій КНДР, швидше за все, спровокована російськими спецслужбами.

Появу відповідних публікацій в Мінінформполітики України і на заводі "Південмаш" назвали провокацією і кампанією російських спецслужб.

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