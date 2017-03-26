Недобудований крейсер "Україна" демілітаризують і продадуть за борги

Гроші від продажу корпусу і турбін можуть направити на виплату боргів працівникам

Президент України Петро Порошенко підписав указ про демілітаризацію недобудованого ракетного крейсера "Україна", який перебуває в акваторії Суднобудівного заводу ім. 61 комунара в Миколаєві.

Про це заявив перший заступник голови Миколаївської облдержадміністрації В'ячеслав Бонь на мітингу працівників підприємства, - інформує Хроніка.інфо.

На мітингу працівників заводу Бонь їм розповів, як влада збирається вирішити питання з боргами за їхніми зарплатами.

"У вас стоїть крейсер "Україна", є указ президента про його демілітаризацію. Якщо зняти озброєння і продати те, що залишиться - там вистачить на компенсацію ваших зарплат, ще й залишиться тричі на стільки ж. Там є корпус і турбіни, вони запотребовані", - сказав він.

Згідно з планом демілітаризації все озброєння і обладнання крейсера передадуть Міноборони, а на продаж виставлять корпус і турбіни.

Джерело в Міноборони підтвердило цю інформацію, додавши, що крейсер стоїть на балансі Укроборонпрому і його неможливо добудувати через відсутність ракетного озброєння.

Як повідомлялося раніше, ракетний крейсер "Україна" збудували в 1984 році на замовлення ВМФ колишнього СРСР. У 1990 році крейсер спустили на воду, в 1996-му його добудова призупинилася. У 2000-2001 роках крейсер планувалося ввести до складу ВМС України, але в підсумку цього не зробили.