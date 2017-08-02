Немає ніякої моральної тотожності між м’ясником і США, - Маккейн про Путіна

Також сенатор перерахував ряд загиблих критиків Путіна і журналістів, у вбивстві яких підозрюють російський уряд

Американський сенатор-республіканець Джон Маккейн різко розкритикував спроби говорити про моральну тотожність дій Росії і США.

Під час виступу в Сенаті Маккейн говорив про російського опозиціонера Володимира Кара-Мурзу, який нещодавно був госпіталізований з отруєнням, - повідомляє CNN.

"Володимир знав, що (президент Росії Володимир) Путін є вбивцею. І він вбивця. І він цілком може бути наступною мішенню. Володимир знав, що немає ніякої моральної тотожності між Сполученими Штатами і путінською Росією," - сказав Маккейн, який є критиком риторики Трампа щодо Росії.

"Немає ніякої моральної еквівалентності між цим м'ясником і головорізом полковником КДБ і Сполученими Штатами Америки, країною, яку Рональд Рейган називав сяючим містом на пагорбі. І стверджувати про якусь моральну еквівалентність між двома країнами є проявом або жахливої дезінформованості, або неймовірної упередженості", - заявив Маккейн.

Маккейн під час промови перерахував ряд інших загиблих критиків Путіна і журналістів, у вбивстві яких підозрюють російський уряд.

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп звинуватив сенаторів-республіканців Джона Маккейна і Ліндсі Грема в спробах розпочати Третю світову війну.