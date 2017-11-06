Нетаньяху закликав скасувати Агентство ООН із допомоги палестинським біженцям

На його думку, "UNRWA для палестинців створює більше проблем, ніж вирішує"

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав скасувати Близькосхідне агентство ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт (UNRWA).

З відповідною ініціативою він виступив під час засідання Кабінету міністрів 11 червня, повідомляє "Громадське" з посиланням на AFP.

"Настав час для того, щоб скасувати UNRWA і об'єднати його з Управлінням верховного комісара ООН у справах біженців", – зазначив він.

На його думку, "UNRWA для палестинців створює більше проблем, ніж їх вирішує".

Нетаньяху також повідомив про те, що цю пропозицію він уже передав представнику ООН в Ізраїлі. У свою чергу, представник UNRWA Аднан Абу Хасна, коментуючи заяву прем'єр-міністра Ізраїлю, назвав її "фантазією".

Нагадаємо, 6 червня США попередили про можливість виходу з Ради ООН з прав людини через "упереджену" позицію її членів щодо Ізраїлю. Американці нагадали, що Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію, в якій міститься заклик до Ізраїлю припинити будівництво поселень на окупованій палестинській території, включаючи Східний Єрусалим.

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність допомогти Ізраїлю і палестинцям у досягненні миру.