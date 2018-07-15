Невідомі розгромили притулок для тварин у Харкові і порізали кошенят

Напад стався вночі, коли у притулку не було волонтерів

У Харкові вночі 15 липня невідомі вдерлися до міні-притулку "Теремок", розгромили будівлю та вбили дев'ятьох кошенят.

Про це розповіла господарка притулку Олена Тарасова.

"Коли ми прийшли, знайшли місиво тварин – кошенят. Тих, які не могли вибігти через вікно, вбили", – цитує Тарасову "Громадське радіо".

Вона пояснила, що притулок був облаштований у покинутому будинку. За ним доглядали волонтери та чоловік, який жив по сусідству. Напад стався вночі, коли у притулку не було волонтерів.

Тарасова після того, як вранці знайшла вбитих кошенят, зателефонувала до організації "Ліга захисту тварин". Юристка організації Марина Суркова порадила викликати поліцію.

"Патрульна поліція приїхала, подивилися і сказала, що треба викликати слідчо-оперативну групу. Викликала і поїхала, тобто залишила місце злочину. Слідчо-оперативна група поверхнево подивилася, з порогу сфотографувала кімнату, прийняла заяву нашого волонтера і поїхала. Слідчо-оперативна група не забирала трупи на експертизу, лопату і граблі у крові, тобто знаряддя злочину, протокол огляду місця події не склала", – розповіла Суркова.

Юристка порадила Тарасовій ще раз зателефонувати правоохоронцям та попросити повернутися до притулку.

"Після того вони повернулися на місце і вилучили трупи на експертизу, вилучили знаряддя вбивства та склали протокол", – зазначила Суркова.

Завтра зоозахисники мають намір відвідати відділ поліції, аби перевірити, чи внесли подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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