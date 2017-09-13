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Невідомі спалили стенд меморіалу воїнам АТО і героям Небесної сотні на Одещині

Підпал було здійснено близько 2:30 ночі
У райцентрі Ананьїв на півночі Одеської області в ніч на 13 вересня невідомі підпалили стенд меморіалу воїнам АТО і героям Небесної сотні.
Невідомі спалили стенд меморіалу воїнам АТО і героям Небесної сотні на Одещині Фото: trassae95.com

Нещодавно встановлений громадськими діячами меморіал розташований у самому центрі міста, на площі, що примикає до будівлі міської ради, і прямо навпроти районного відділення поліції, повідомляє інформагентство "Траса Е-95".

За словами правоохоронців, підпал було здійснено близько 2:30. При цьому зловмисники заздалегідь витягли і підпалили гумові шини, розташовані за стендом.

"Міська влада назвала подію зухвалим актом політичного вандалізму. Громадські діячі зазначають, що це вже не перша наруга над меморіалом. Раніше його обливали фарбою, вандалів так і не знайшли. Представники місцевого осередку "Автомайдану" пообіцяли покарати зловмисників і оголосили винагороду за інформацію про те, що трапилося, і осіб, причетних до цього", – повідомляє видання.

Нагадаємо, що із фасаду магазину люкс-меблів "Емпоріум" на вулиці Грушевського, 4 в Києві зникли знамениті патріотичні графіті, які були нанесені під час Революції гідності.

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13 09 2017 15:58
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