Невідомі в Черкасах розстріляли депутата міськради
Депутат загинув на місці. На місце події прибуло керівництво ГУ НП в Черкаській області, прокуратури і СБУ. Здійснюються первинні слідчі дії, повідомляє місцеве видання "Про Все".
"Михайло Бінусов був призначений у департамент житлово-комунального комплексу. Йому була поставлена задача побороти корупцію в департаменті. Всі потоки були повністю перекриті", - розповів в коментарі журналістам міський голова Анатолій Бондаренко.
"До поліції надійшов виклик про стрілянину в районі Луначарського. По прибуттю на місце було виявлено тіло. Охоронець гаражів в час події дивився телевізор і почув постріли, але підозрілих осіб не бачив. Зі слів охоронця, постріли були схожі на автоматні", - повідомила прес-офіцер патрульної поліції Зоя Вовк.
За її словами, Бінусов припаркував авто в гаражі і повинен був сісти в інший автомобіль - друзів або знайомих. При цьому їхня машина також була пошкоджена.
Нагадаємо, що в селі Білогородка Київської області невідомі напали на будинок голови правління ПрАТ "Київобленерго" Івана Поливяного і забили його до смерті.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків