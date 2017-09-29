Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Невідомі в Черкасах розстріляли депутата міськради

Депутат загинув на місці
У четвер, 28 вересня, близько 23:00 невідомі з автомата Калашникова розстріляли депутата Черкаської міської ради Михайла Бінусова.
Невідомі в Черкасах розстріляли депутата міськради Фото: provce.ck.ua

Депутат загинув на місці. На місце події прибуло керівництво ГУ НП в Черкаській області, прокуратури і СБУ. Здійснюються первинні слідчі дії, повідомляє місцеве видання "Про Все".

"Михайло Бінусов був призначений у департамент житлово-комунального комплексу. Йому була поставлена задача побороти корупцію в департаменті. Всі потоки були повністю перекриті", - розповів в коментарі журналістам міський голова Анатолій Бондаренко.

"До поліції надійшов виклик про стрілянину в районі Луначарського. По прибуттю на місце було виявлено тіло. Охоронець гаражів в час події дивився телевізор і почув постріли, але підозрілих осіб не бачив. Зі слів охоронця, постріли були схожі на автоматні", - повідомила прес-офіцер патрульної поліції Зоя Вовк.

За її словами, Бінусов припаркував авто в гаражі і повинен був сісти в інший автомобіль - друзів або знайомих. При цьому їхня машина також була пошкоджена.

Нагадаємо, що в селі Білогородка Київської області невідомі напали на будинок голови правління ПрАТ "Київобленерго" Івана Поливяного і забили його до смерті.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 09 2017 08:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Шлюб за розрахунком": як німецькі "друзі Путіна" у Бундестаг потрапили. Історія успіху

"Шлюб за розрахунком": як німецькі "друзі Путіна" у Бундестаг потрапили. Історія успіху

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.