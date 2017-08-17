Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Невідомі захопили заручників у ресторані в центрі Барселони

Кількість заручників наразі невідома
Після інциденту з наїздом на пішоходів у Барселоні невідомі захопили заручників у турецькому ресторані на бульварі Ла Рамбла.
Невідомі захопили заручників у ресторані в центрі Барселони Фото: El Periodico

Щонайменше двоє озброєних чоловіків заскочили до ресторану після того як було скоєно наїзд на пішоходів неподалік, - повідомляє El Mundo з посиланням на поліцію.

Кількість заручників наразі невідома.

У ЗМІ повідомляють про стрілянину в районі бульвару Ла Рамбла.

У район захопленого ресторану вже прибули спецпризначенці.

Нагадаємо, у Барселоні фургон протаранив натовп людей на тротуарі в районі Лас-Рамблас у центрі столиці Каталонії. 

Згодом поліція назвала наїзд мікроавтобуса на людей на бульварі Ла Рамбла терактом.

 

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 08 2017 19:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Людство в черговій крайності: чому ми так боїмося штучного інтелекту

Людство в черговій крайності: чому ми так боїмося штучного інтелекту

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.