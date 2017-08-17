CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПісля інциденту з наїздом на пішоходів у Барселоні невідомі захопили заручників у турецькому ресторані на бульварі Ла Рамбла.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Невідомі захопили заручників у ресторані в центрі Барселони
Кількість заручників наразі невідома
Фото: El Periodico
Щонайменше двоє озброєних чоловіків заскочили до ресторану після того як було скоєно наїзд на пішоходів неподалік, - повідомляє El Mundo з посиланням на поліцію.
Кількість заручників наразі невідома.
У ЗМІ повідомляють про стрілянину в районі бульвару Ла Рамбла.
У район захопленого ресторану вже прибули спецпризначенці.
Нагадаємо, у Барселоні фургон протаранив натовп людей на тротуарі в районі Лас-Рамблас у центрі столиці Каталонії.
Згодом поліція назвала наїзд мікроавтобуса на людей на бульварі Ла Рамбла терактом.
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