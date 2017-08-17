Невідомі захопили заручників у ресторані в центрі Барселони Кількість заручників наразі невідома

Після інциденту з наїздом на пішоходів у Барселоні невідомі захопили заручників у турецькому ресторані на бульварі Ла Рамбла.

Фото: El Periodico

Щонайменше двоє озброєних чоловіків заскочили до ресторану після того як було скоєно наїзд на пішоходів неподалік, - повідомляє El Mundo з посиланням на поліцію. Кількість заручників наразі невідома. У ЗМІ повідомляють про стрілянину в районі бульвару Ла Рамбла. У район захопленого ресторану вже прибули спецпризначенці. Нагадаємо, у Барселоні фургон протаранив натовп людей на тротуарі в районі Лас-Рамблас у центрі столиці Каталонії. Згодом поліція назвала наїзд мікроавтобуса на людей на бульварі Ла Рамбла терактом.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію