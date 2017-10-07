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Невідомі зі стріляниною пограбували підприємців "7-го кілометру" в Одесі

Постраждалі – батько й син, які приїхали з Києва закупити оптову партію товару
Озброєні люди в масках на стоянці промтоварного ринку "7 кілометр" в Одесі зі стріляниною пограбували київських підприємців.
Невідомі зі стріляниною пограбували підприємців "7-го кілометру" в Одесі Фото: zbroya.info

Про це повідомляє "Думская".

Як зазначили очевидці, близько 6:45 годин на територію ринку приїхав автобус з київськими номерами. Водій повинен був передати продавцеві велику суму за товар. У цей момент на місце угоди під'їхали машини з невідомими в масках, які відкрили стрілянину і викрали гроші. Потім зловмисники сіли в автомобілі і зникли, по шляху збивши шлагбаум", – йдеться у повідомленні.

Видання також зазначає, посилаючись на власні джерела, що постраждалі – батько й син, які приїхали з Києва закупити оптову партію товару. На промринку на них накинулися шестеро невідомих і силою відібрали сумку, в якій підприємці несли готівку. За попередньою інформацією – близько трьох мільйонів гривень. Під час нападу зловмисники близько десяти разів вистрілили з травматичного пістолета.

Потім злочинці зникли з місця злочину на двох "Мерседесах", знесли шлагбаум і намет поруч з ним.

Самі підприємці не постраждали.

За попередніми даними, киян пограбували за наводкою. Діяла етнічна організоване угрупування з одного з одеських сіл.

Нагадаємо, у Первомайському Харківської області невідомі проникли в приміщення салону ювелірних виробів і викрали золоті прикраси загальною вагою понад 3 кг.

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10 07 2017 22:00
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