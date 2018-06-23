Незаконні дії Луценка є підставою для його відставки, – Горбатюк
Про це Горбатюк сказав в інтерв'ю "Громадському".
"Тобто там, де є якийсь інтерес незрозумілий, який потрібно ще розслідувати, виносяться постанови з внесенням неправдивих даних про те, що розслідування здійснюється неефективно без вивчення справ, справи забираються. Слідчі, прокурори, і я оскаржуємо ці дії, тобто ми протидіємо. І в останній час таких справ стає все більше", – зазначив Сергій Горбатюк.
Керівник Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури заявив, що генпрокурор Луценко не дотримується закону у своїй діяльності і це є підставою для його відставки.
"Якщо скласти скарги, які ми писали через втручання у діяльність, я можу сказати, що генеральний прокурор Юрій Луценко не має нічого спільного із законом. Він його не просто не знає, він його не хоче знати. Він не намагається його дотримуватися, його діяльність здійснюється в ручному режимі. Цих я хочу притягую, цих хочу не притягую, те що там є, немає доказів – для нього другорядна справа. Він зробив стільки незаконних дій з ознаками злочинів, що це є однозначною підставою для його відставки", – сказав керівник Департаменту спецрозслідувань Горбатюк.
Нагадаємо, 22 червня народний депутат Мустафа Найєм заявив, що генпрокурор Юрій Луценко планує ліквідувати Департамент спеціальних розслідувань Генпрокуратури. Згодом речниця генпрокурора заявила, що Департамент спецрозслідувань Генпрокуратури мають намір трансформувати у слідче управління.
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