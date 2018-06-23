Департамент Горбатюка трансформують, а не ліквідують, - Сарган
"Департамент спецрозслідувань трансформується у слідче управління, а прокурори переходять до департаменту процесуального керівництва. Такий варіант відокремлення процесуальних керівників від слідчих відбувається для приведення структури ГПУ у відповідність до чинного законодавства", - заявила речниця генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.
На подібну трансформацію "очікує департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки (відомий як департамент Кононенка - Грановського) та усі інші департаменти, в яких поєднано і слідство, і процесуальне керівництво", - уточнила Сарган.
Нагадаємо, Мустафа Найєм заявив, що генеральний прокурор Юрій Луценко планує ліквідувати Департамент спеціальних розслідувань Генпрокуратури.
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