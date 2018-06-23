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Департамент Горбатюка трансформують, а не ліквідують, - Сарган

В результаті реформування жодного слідчого чи процесуального керівника у "справах Майдану" не буде звільнено чи змінено, тому "Горбатюк і далі розслідуватиме всі справи Майдану – рік, п’ять, десять"
Департамент спецрозслідувань ГПУ, очолюваний Сергієм Горбатюком, який розслідує справи Майдану, буде трансформовано у слідче управління, а не ліквідовано.
Департамент Горбатюка трансформують, а не ліквідують, - Сарган Сергій Горбатюк. Фото: hromadske.tv

"Департамент спецрозслідувань трансформується у слідче управління, а прокурори переходять до департаменту процесуального керівництва. Такий варіант відокремлення процесуальних керівників від слідчих відбувається для приведення структури ГПУ у відповідність до чинного законодавства", - заявила речниця генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

На подібну трансформацію "очікує департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки (відомий як департамент Кононенка - Грановського) та усі інші департаменти, в яких поєднано і слідство, і процесуальне керівництво", - уточнила Сарган.

Нагадаємо, Мустафа Найєм заявив, що генеральний прокурор Юрій Луценко планує ліквідувати Департамент спеціальних розслідувань Генпрокуратури.

 
 
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23 06 2018 13:32
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