Департамент Горбатюка трансформують, а не ліквідують, - Сарган

В результаті реформування жодного слідчого чи процесуального керівника у "справах Майдану" не буде звільнено чи змінено, тому "Горбатюк і далі розслідуватиме всі справи Майдану – рік, п’ять, десять"

Департамент спецрозслідувань ГПУ, очолюваний Сергієм Горбатюком, який розслідує справи Майдану, буде трансформовано у слідче управління, а не ліквідовано.

"Департамент спецрозслідувань трансформується у слідче управління, а прокурори переходять до департаменту процесуального керівництва. Такий варіант відокремлення процесуальних керівників від слідчих відбувається для приведення структури ГПУ у відповідність до чинного законодавства", - заявила речниця генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

На подібну трансформацію "очікує департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки (відомий як департамент Кононенка - Грановського) та усі інші департаменти, в яких поєднано і слідство, і процесуальне керівництво", - уточнила Сарган.

Нагадаємо, Мустафа Найєм заявив, що генеральний прокурор Юрій Луценко планує ліквідувати Департамент спеціальних розслідувань Генпрокуратури.