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"НФ": "Справа Мартиненка" є політичною, НАБУ фальсифікувало звинувачення (відео)

Так звану "справу Мартиненка" НАБУ намагається фальсифікувати вже півтора роки
Затримання Національним антикорупційним бюро колишнього народного депутата Миколи Мартиненка, який добровільно склав мандат півтора роки тому для неупередженого розслідування, є ознакою вибіркового правосуддя та політично мотивованих дій антикорупційних органів.
"НФ": "Справа Мартиненка" є політичною, НАБУ фальсифікувало звинувачення (відео) Микола Мартиненко. Фото: upi.org.ua

Попри те, що до сьогодні кошти і активи, виведені Януковичем, так і не стали предметом розслідування НАБУ, бюро переслідує політика з послідовною українською і антиросійською позицією, - повідомила прес-служба "Народного фронту".

Так звану "справу Мартиненка" НАБУ намагається фальсифікувати вже півтора роки. Проте жодних доказів проти нього так і не було знайдено.

Микола Мартиненко ще в 2015 році пішов на безпрецедентний крок - добровільно склав повноваження народного депутата України та відмовився від депутатського імунітету.

Одіозний суддя Солом’янского райсуду Києва Бобровник, який перебуває на гачку у НАБУ і прославився тим, що вживає алкоголь та бере хабарі прямо в своєму робочому кабінеті (https://www.google.com.ua/amp/www.pravda.com.ua/news/2017/04/10/7140746/index.amp), дав дозвіл на обшуки в усіх помешканнях Миколи Мартиненка та членів його сім’ї, включаючи колишню дружину, з якою він розлучений багато років. Всі ці "маски-шоу" свідчать про суто піарний характер дій НАБУ і націленість на створення медійної картинки "бурхливої діяльності". Причому за допомогою корумпованих суддів.

Саме у Бобровника НАБУ сподівається отримати санкцію на тримання Миколи Мартиненка під вартою.

Жодної необхідності в цьому немає – Микола Мартиненко своїми діями довів, що не боїться, він ніяк не міг перешкоджати слідству, ні від кого не ховався і знаходиться в Україні. Ще влітку минулого року він публічно заявляв про готовність здати правоохоронним органам свій закордонний паспорт.

Микола Мартиненко у своїх публічних заявах – в тому числі зверненнях до західних послів – попереджав про наміри керівників НАБУ під будь-яким приводом його затримати і наголошував, що всі звинувачення проти нього є надуманими.

Сьогодні керівники НАБУ використовують цю тему для переключення уваги з провалів у своїй роботі, оскільки у суспільства до антикорупційного бюро накопичилось багато питань через неефективність та політичну вмотивованість. На свободі залишаються соратники Януковича, які розікрали державу. НАБУ відмовилось повертати гроші Януковича – з цього приводу наша фракція офіційно неодноразово зверталась до бюро. Замість цього НАБУ атакує політика з послідовно українською і антиросійською позицією. Керуючи парламентським комітетом з ПЕК, Микола Мартиненко відстоював диверсифікацію поставок російського газу і ядерного палива, відіграв вирішальну роль у тому, що Верховна Рада розірвала угоду з Росією про співпрацю в будівництві третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС.

Ще раз підкреслимо, що Микола Мартиненко нікуди не ховається і буде в суді доводити свою невинуватість і заангажованість НАБУ.

"Народний фронт" вимагає об’єктивного розслідування, незалежного суду, недопущення вибіркового правосуддя та виключення політичної мотивації в діяльності антикорупційних органів.

"Народний фронт" вимагає від Вищої ради правосуддя негайного відсторонення судді Солом’янського райсуду Києва Бобровника.

Нагадаємо, екс-нардеп Микола Мартиненко у супроводі детективів НАБУ вийшов з будівлі, де розміщені депутатській приймальні, і сів у мікроавтобус антикорупційного бюро.

 

 

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