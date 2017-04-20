"НФ": "Справа Мартиненка" є політичною, НАБУ фальсифікувало звинувачення (відео)

Затримання Національним антикорупційним бюро колишнього народного депутата Миколи Мартиненка, який добровільно склав мандат півтора роки тому для неупередженого розслідування, є ознакою вибіркового правосуддя та політично мотивованих дій антикорупційних органів.

Попри те, що до сьогодні кошти і активи, виведені Януковичем, так і не стали предметом розслідування НАБУ, бюро переслідує політика з послідовною українською і антиросійською позицією, - повідомила прес-служба "Народного фронту".

Так звану "справу Мартиненка" НАБУ намагається фальсифікувати вже півтора роки. Проте жодних доказів проти нього так і не було знайдено.

Микола Мартиненко ще в 2015 році пішов на безпрецедентний крок - добровільно склав повноваження народного депутата України та відмовився від депутатського імунітету.

Одіозний суддя Солом’янского райсуду Києва Бобровник, який перебуває на гачку у НАБУ і прославився тим, що вживає алкоголь та бере хабарі прямо в своєму робочому кабінеті (https://www.google.com.ua/amp/www.pravda.com.ua/news/2017/04/10/7140746/index.amp), дав дозвіл на обшуки в усіх помешканнях Миколи Мартиненка та членів його сім’ї, включаючи колишню дружину, з якою він розлучений багато років. Всі ці "маски-шоу" свідчать про суто піарний характер дій НАБУ і націленість на створення медійної картинки "бурхливої діяльності". Причому за допомогою корумпованих суддів.

Саме у Бобровника НАБУ сподівається отримати санкцію на тримання Миколи Мартиненка під вартою.

Жодної необхідності в цьому немає – Микола Мартиненко своїми діями довів, що не боїться, він ніяк не міг перешкоджати слідству, ні від кого не ховався і знаходиться в Україні. Ще влітку минулого року він публічно заявляв про готовність здати правоохоронним органам свій закордонний паспорт.

Микола Мартиненко у своїх публічних заявах – в тому числі зверненнях до західних послів – попереджав про наміри керівників НАБУ під будь-яким приводом його затримати і наголошував, що всі звинувачення проти нього є надуманими.

Сьогодні керівники НАБУ використовують цю тему для переключення уваги з провалів у своїй роботі, оскільки у суспільства до антикорупційного бюро накопичилось багато питань через неефективність та політичну вмотивованість. На свободі залишаються соратники Януковича, які розікрали державу. НАБУ відмовилось повертати гроші Януковича – з цього приводу наша фракція офіційно неодноразово зверталась до бюро. Замість цього НАБУ атакує політика з послідовно українською і антиросійською позицією. Керуючи парламентським комітетом з ПЕК, Микола Мартиненко відстоював диверсифікацію поставок російського газу і ядерного палива, відіграв вирішальну роль у тому, що Верховна Рада розірвала угоду з Росією про співпрацю в будівництві третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС.

Ще раз підкреслимо, що Микола Мартиненко нікуди не ховається і буде в суді доводити свою невинуватість і заангажованість НАБУ.

"Народний фронт" вимагає об’єктивного розслідування, незалежного суду, недопущення вибіркового правосуддя та виключення політичної мотивації в діяльності антикорупційних органів.

"Народний фронт" вимагає від Вищої ради правосуддя негайного відсторонення судді Солом’янського райсуду Києва Бобровника.