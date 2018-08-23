'Nike" звинуватили у спільництві з тероризмом через продаж балаклав

Спортивний бренд "Nike" випустив аксесуар, який не протримався у магазинах і кількох днів через свій дизайн

Компанія випустила лижну шапку (балаклаву) з пришитими до неї стрічками для кишень. Але покупці побачили в обновці справжню кобуру для носіння зброї, а в шапці — пособництво реальному криміналу.

Дизайн нової балаклави був відсиланням до дрілл-музиці — одному з напрямків хіп-хопу, популярних у США, зокрема в Чикаго, повідомляє Metro, інформує "Заборона".

Дрілл відрізняється своєю похмурістю і ліричним змістом. Останнім часом в Лондоні ця музика стала особливо популярна. Треки, як правило, присвячені бандитській культурі, а самі виконавці носять чорні балаклави — їх нерідко звинувачують в пособництві криміналу.

Бренд почали критикувати після того, як користувачі соцмереж дізналися в моделях кампанії музикантів з банд Лондона. Стрічки використовувалися як кобура для пістолетів і чохол для ножів. Одним з перших, хто помітив підозрілу схожість, став західний YouTube-блогер MR DT. Хлопець написав, що на цей раз Nike скоїв помилку.

Наразі Nike не продає балаклави. Компанія видалила товари зі свого офіційного інтернет-магазину. Представники Nike повідомили, що створюючи аксесуар, дизайнери не припускали, що він викличе такий ажіотаж в колах шанувальників моди.

Nike закрила кілька магазинів у Африці через расистський скандал, повідомляє видання Bloomberg. В місцевих ЗМІ з’явилося відео з білим чоловіком на пляжі, що має відношення до компанії. Він вимовляє лайливе слово, яке в ПАР вважається расистським терміном. За даними ЗМІ, чоловік в кадрі — Адам Катцавелос, чоловік директора по маркетингу Nike Келлі Катцавелос.

У Nike відмовилися коментувати закриття магазинів. Крім того, компанія випустила заяву, в якій підкреслила свою "давню прихильність різноманітності, інклюзивності та повазі", додавши, що чоловік на відео не є її співробітником.

Усього у Nike 11 магазинів у ПАР: п’ять в Йоганнесбурзі, три в Кейптауні, два в Дурбані і один в Полоквані.

Також, компанія Nike випустила лінію футболок зі своїм фірмовим логотипом і написом LDNR. Скороченням слова Londoner збігається з абревіатурою "ЛДНР", якою позначають самопроголошені Луганську і Донецьку "народні республіки".