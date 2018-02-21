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Німеччина депортувала 65 громадян Грузії, які порушили умови безвізового перебування в ЄС

У найближчі дні з країни можуть депортувати понад 500 громадян Грузії
Більше 60 громадян Грузії були виселені напередодні з Німеччини на батьківщину.
Німеччина депортувала 65 громадян Грузії, які порушили умови безвізового перебування в ЄС Фото: ap.org

У консульстві Грузії в Німеччині заявляють, що була здійснена чергова реадмісія, в рамках якої з ФРН до Грузії відправили 65 грузинських громадян, які порушили умови безвізового перебування на території Євросоюзу, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на грузинські ЗМІ.

Відзначається, що реадмісія торкнулася громадян Грузії, які до останнього часу перебували на територіях федеральних земель Північна Рейн-Вестфалія та Баден-Вюртемберг.

Тим часом, грузинська телекомпанія "Руставі-2" повідомляє, що серед депортованих, імовірно, є громадяни, які виїхали в Німеччину ще до того, як був введений безвізовий режим з країнами Шенгенської зони. За даними телекомпанії, серед відправлених на батьківщину, також виявилися громадяни, які мають подружжя - громадян Німеччини, а також чиї діти народилися в період їх проживання в ФРН.

Телекомпанія зазначає, що один з депортованих напередодні грузинських громадян написав у соціальній мережі, що в Німеччині проживав два роки разом з родиною. За його словами, поліцейські прибули до них додому о шостій ранку і без пояснень відправили прямо в аеропорт з метою депортації.

Як повідомляє "Руставі-2", за інформацією грузин, що проживають в Німеччині, можливо, в найближчі дні з країни можуть депортувати понад 500 громадян Грузії, так як в судах розглядають їх справи в прискореному порядку.

Раніше уряд німецької землі Північний Рейн-Вестфалія закликав припинити дію безвізового режиму з Грузією. Міністр Йоахім Штамп написав відповідного листа виконувачу обов'язків міністра внутрішніх справ Німеччини Томасу де Мезьєру, де повідомляється про те, що кількість шукачів притулку з Грузії різко зросла, і частина цих людей займаються "кримінальною діяльністю".

Нагадаємо, що ЄС передбачив у 2016 році механізм призупинення безвізового режиму з третіми країнами у тому разі, якщо їхні громадяни порушуватимуть умови "безвізу". До запровадження "безвізу" з Грузієюв німецьких урядових колах висловлювали побоювання, що через значну кількість квартирних крадіжок, які вчиняє організована злочинність з Грузії, криміногенна ситуація в Німеччині внаслідок "безвізу" може погіршитися.

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21 02 2018 21:53
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