Німеччина депортувала 65 громадян Грузії, які порушили умови безвізового перебування в ЄС
У консульстві Грузії в Німеччині заявляють, що була здійснена чергова реадмісія, в рамках якої з ФРН до Грузії відправили 65 грузинських громадян, які порушили умови безвізового перебування на території Євросоюзу, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на грузинські ЗМІ.
Відзначається, що реадмісія торкнулася громадян Грузії, які до останнього часу перебували на територіях федеральних земель Північна Рейн-Вестфалія та Баден-Вюртемберг.
Тим часом, грузинська телекомпанія "Руставі-2" повідомляє, що серед депортованих, імовірно, є громадяни, які виїхали в Німеччину ще до того, як був введений безвізовий режим з країнами Шенгенської зони. За даними телекомпанії, серед відправлених на батьківщину, також виявилися громадяни, які мають подружжя - громадян Німеччини, а також чиї діти народилися в період їх проживання в ФРН.
Телекомпанія зазначає, що один з депортованих напередодні грузинських громадян написав у соціальній мережі, що в Німеччині проживав два роки разом з родиною. За його словами, поліцейські прибули до них додому о шостій ранку і без пояснень відправили прямо в аеропорт з метою депортації.
Як повідомляє "Руставі-2", за інформацією грузин, що проживають в Німеччині, можливо, в найближчі дні з країни можуть депортувати понад 500 громадян Грузії, так як в судах розглядають їх справи в прискореному порядку.
Раніше уряд німецької землі Північний Рейн-Вестфалія закликав припинити дію безвізового режиму з Грузією. Міністр Йоахім Штамп написав відповідного листа виконувачу обов'язків міністра внутрішніх справ Німеччини Томасу де Мезьєру, де повідомляється про те, що кількість шукачів притулку з Грузії різко зросла, і частина цих людей займаються "кримінальною діяльністю".
Нагадаємо, що ЄС передбачив у 2016 році механізм призупинення безвізового режиму з третіми країнами у тому разі, якщо їхні громадяни порушуватимуть умови "безвізу". До запровадження "безвізу" з Грузієюв німецьких урядових колах висловлювали побоювання, що через значну кількість квартирних крадіжок, які вчиняє організована злочинність з Грузії, криміногенна ситуація в Німеччині внаслідок "безвізу" може погіршитися.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО Найкращі фото за підсумками 2017 року від World Press Photo
- ФОТО Заради видобутку вугілля у Німеччині знищили село із стародавнім собором, - ВІДЕО ФОТО
- Макрон пропонує посилити міграційне законодавство у Франції
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі