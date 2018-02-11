CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНімецька федеративна земля Гессен проголосувала за остаточне скасування смертної кари.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Німеччина остаточно скасувала смертну кару
Близько 83% учасників референдуму у землі Гессен висловилися "за" скасування смертної кари
Фото: gettyimages.com
Гессен стала останньою з федеральних земель, яка внесла поправки у своє місцеве законодавство, скасувавши смертну кару, повідомляє BBC. При цьому в національній конституції її скасували ще у 1949 році.
Близько 83% учасників референдуму висловилися "за" скасування смертної кари. Однак, як зазначає видання, голосування було символічним, оскільки національні закони переважають над законодавством окремих земель.
Нагадаємо, Папа Франциск визнав смертну кару неприпустимою.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
02 11 2018 22:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Відеоролик ЗСУ для вербування визнано одним із найкращих у світі
- ВІДЕО В Італії через негоду згоріли сотні автомобілів Maserati
- ФОТО У Керчі тисячі людей прийшли попрощатися з жертвами масового вбивства
- Стріт-арт війна в Україні. Чому право розфарбовувати стіни мають усі?Чому виник ажіотаж навколо муралів? Хто розпочав арт-війну через появу "стіни срачу" і графіті харківського художника Гамлета? Що таке вуличне мистецтво та чи є перспективи його розвитку в Україні?
- Переродження пластику в прикраси: Засновниця re-beau про вторсировину у моді та кругову економіку"Ми доносимо до людей просту ідею: вторинна сировина цінна, не викидайте сміття – це гроші, сортуйте!"