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Німеччина остаточно скасувала смертну кару

Близько 83% учасників референдуму у землі Гессен висловилися "за" скасування смертної кари
Німецька федеративна земля Гессен проголосувала за остаточне скасування смертної кари.
Німеччина остаточно скасувала смертну кару Фото: gettyimages.com

Гессен стала останньою з федеральних земель, яка внесла поправки у своє місцеве законодавство, скасувавши смертну кару, повідомляє BBC. При цьому в національній конституції її скасували ще у 1949 році.

Близько 83% учасників референдуму висловилися "за" скасування смертної кари. Однак, як зазначає видання, голосування було символічним, оскільки національні закони переважають над законодавством окремих земель.

Нагадаємо, Папа Франциск визнав смертну кару неприпустимою.

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02 11 2018 22:26
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