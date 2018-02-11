Німеччина остаточно скасувала смертну кару

Близько 83% учасників референдуму у землі Гессен висловилися "за" скасування смертної кари

Німецька федеративна земля Гессен проголосувала за остаточне скасування смертної кари.

Гессен стала останньою з федеральних земель, яка внесла поправки у своє місцеве законодавство, скасувавши смертну кару, повідомляє BBC. При цьому в національній конституції її скасували ще у 1949 році.

Близько 83% учасників референдуму висловилися "за" скасування смертної кари. Однак, як зазначає видання, голосування було символічним, оскільки національні закони переважають над законодавством окремих земель.

Нагадаємо, Папа Франциск визнав смертну кару неприпустимою.