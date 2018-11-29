Німеччина планує запровадити "податок на мечеті"
Новий захід може бути аналогічним церковному податку, відповідно до якого держава збирає близько 12 мільярдів євро на рік з 46 мільйонів німців, що належать до різних християнських і єврейських організацій, повідомляє The Times.
Згідно з планами, мусульмани будуть платити 8 або 9 відсотків додатково на свій податок на прибуток.
Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеєгофер заявив, що хоче викорінити "іноземні впливи", якими, на його думку, пронизаний німецький іслам.
У Берліні вчора проходила конференція німецького ісламу, і Зеєгофер сказав, що мусульманам необхідно "взяти організацію і фінансування своїх громад в свої руки".
Близько третини з 2700 мечетей в Німеччині управляються ісламської групою, що спонсорується Туреччиною, і їх звинувачують в тому, що вони діютьє як рупор для режиму президента Туреччини. Деякі з імамів нібито були інформаторами і повідомляли про дисидентські тенденції і вели молитви за перемогу Туреччини проти курдських військ в Сирії.
Прихильники податку кажуть, що він поставить мусульман у рівні умови з християнами і зменшить таке втручання, зробивши ісламські організації менш залежними від коштів з-за кордону.
Церковний податок стягується з більшості німців, які називають себе християнами або євреями. Він становить 8 або 9 відсотків надбавки на податок на прибуток і зазвичай збирається податковими органами.
Він становить близько 70% доходу католицьких і протестантських церков, але вдуже непопулярний серед широкого населення.
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