Німеччина почала виведення військ з авіабази "Інджирлік" в Туреччині
"Вихід з бази "Інджирлік", схвалений парламентом Німеччини минулого місяця, являє собою ще один крок e двосторонній суперечці, що виникла у зв'язку з турецькою політичною кампанією в Німеччині", — повідомляє Reuters.
Інформацію агентству повідомив представник міністерства оборони Німеччини.
Зазначається, що виведення військ продовжуватиметься до кінця липня.
Планується, що німецькі літаки та військові будуть розміщені на новій авіабазі у Йорданії, формування якої завершиться у жовтні.
За даними Reuters, міністр оборони Німеччини сповістив турецького колегу про виведення військ під час саміту НАТО в Брюсселі.
Нагадаємо, що 16 квітня в Туреччині відбувся референдум про розширення президентських повноважень.
В ОБСЄ заявили, що референдум про розширення повноважень президента Туреччини був проведений в умовах нерівних можливостей, що були надані прихильникам та противникам поправок до конституції.
Канцлер ФРН Ангела Меркель та міністр закордонних справ Зігмар Габріель стурбовані розколом у турецькому суспільстві та сподіваються на діалог президента Реджепа Тайіпа Ердогана з громадянами країн
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