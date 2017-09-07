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Німеччина почала виведення військ з авіабази "Інджирлік" в Туреччині

Німецький літак-заправник залишив базу "Інджирлик" в неділю і попрямував на військову базу в Йорданії
В неділю 9 липня Німеччина почала виведення військ з турецької авіабази "Інджирлік", як перебували там в рамках міжнародні операції проти угрупування "Ісламська держава".
Німеччина почала виведення військ з авіабази "Інджирлік" в Туреччині Фото:Reuters

"Вихід з бази "Інджирлік", схвалений парламентом Німеччини минулого місяця, являє собою ще один крок e двосторонній суперечці, що виникла у зв'язку з  турецькою політичною кампанією в Німеччині", — повідомляє Reuters.

Інформацію агентству повідомив представник міністерства оборони Німеччини.

Зазначається, що виведення військ продовжуватиметься до кінця липня.

Планується, що німецькі літаки та військові будуть розміщені на новій авіабазі у Йорданії, формування якої завершиться у жовтні.

За даними Reuters, міністр оборони Німеччини сповістив турецького колегу про виведення військ під час саміту НАТО в Брюсселі.

Нагадаємо, що 16 квітня в Туреччині відбувся референдум про розширення президентських повноважень.

В ОБСЄ заявили, що референдум про розширення повноважень президента Туреччини був проведений в умовах нерівних можливостей, що були надані прихильникам та противникам поправок до конституції.

Канцлер ФРН Ангела Меркель та міністр закордонних справ Зігмар Габріель стурбовані розколом у турецькому суспільстві та сподіваються на діалог президента Реджепа Тайіпа Ердогана з громадянами країн

 

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