У Туреччині почався референдум щодо розширення повноважень Ердогана

Реформа передбачає скасування посади прем'єр-міністра, тому що урядом буде керувати президент. Він же зможе призначати міністрів, представляти бюджет, висувати кандидатури більшості суддів вищих судів і видавати укази, які отримають статус законів. Президент зможе оголошувати надзвичайний стан і розпускати парламент.

Кількість депутатів парламенту збільшать із 550 до 600, а віковий ценз для обрання буде знижено з 25 до 18 років. Вибори у Великі національні збори (парламент) Туреччини і президентські вибори будуть проводити раз на п'ять років і в один день. Обраний президент зможе зберігати членство в політичній партії.

Нова Конституція може дозволити Реджепу Ердогану залишатися при владі аж до 2029 року. Вона збільшує президентський термін до п'яти років і дозволяє президентові залишатися при владі два терміни поспіль. Якщо поправки ухвалять, а Ердоган виграє наступні вибори 3 листопада 2019 року, він зможе залишитися на посаді ще на десять років.