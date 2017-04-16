У Туреччині почався референдум щодо розширення повноважень Ердогана
Громадяни повинні проголосувати або "так" (evet), або "ні" (hayir), - інформує LB.ua.
Реформа передбачає скасування посади прем'єр-міністра, тому що урядом буде керувати президент. Він же зможе призначати міністрів, представляти бюджет, висувати кандидатури більшості суддів вищих судів і видавати укази, які отримають статус законів. Президент зможе оголошувати надзвичайний стан і розпускати парламент.
Кількість депутатів парламенту збільшать із 550 до 600, а віковий ценз для обрання буде знижено з 25 до 18 років. Вибори у Великі національні збори (парламент) Туреччини і президентські вибори будуть проводити раз на п'ять років і в один день. Обраний президент зможе зберігати членство в політичній партії.
Нова Конституція може дозволити Реджепу Ердогану залишатися при владі аж до 2029 року. Вона збільшує президентський термін до п'яти років і дозволяє президентові залишатися при владі два терміни поспіль. Якщо поправки ухвалять, а Ердоган виграє наступні вибори 3 листопада 2019 року, він зможе залишитися на посаді ще на десять років.
Раніше турецький президент Реджеп Ердоган отримав право призначати та звільняти міністрів.
В кінці грудня у Туреччині парламентська конституційна комісія схвалила поправки до Конституції країни, запропоновані керівною партією Справедливості та розвитку, що передбачають розширення повноважень президента.
Зміни до Контституції були запропоновані партією Справедливості та розвитку 10 грудня.
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