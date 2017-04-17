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Референдум у Туреччині не відповідає європейським стандартам, – ОБСЄ

Хоча технічні аспекти референдуму були організовані добре, виборці не отримували неупередженої інформації про основні аспекти реформи
В ОБСЄ заявили, що референдум про розширення повноважень президента Туреччини був проведений в умовах нерівних можливостей, що були надані прихильникам та противникам поправок до конституції.
Референдум у Туреччині не відповідає європейським стандартам, – ОБСЄ Фото: afp.com

Про повідомляє BBC Україна.

"Хоча технічні аспекти референдуму були організовані добре, виборці не отримували неупередженої інформації про основні аспекти реформи. Крім того, негативний ефект мало обмеження основних свобод", – зазначили представники організації.

На їхню думку, референдум проходив у політичному середовищі, де утискають фундаментальні свободи, необхідні для демократичного процесу.

"Наш моніторинг показав, що кампанія на підтримку відповіді "Так" (за розширення повноважень президента) домінувала у ЗМІ. І це, разом із перешкодами роботі ЗМІ, арештами журналістів і закриттям видань, обмежило доступ виборців до інших точок зору", – заявили в ОБСЄ.

За даними спостерігачів, губернатори провінцій використовували режим надзвичайного стану, запроваджений після спроби путчу, щоб обмежити свободу зібрань та висловлення думок.

Нагадаємо, референдум про розширення президентських повноважень відбувся в Туреччині 16 квітня.

За останніми даними, перехід від парламентської до президентської системи правління в Туреччині підтримали 51% виборців, проти висловилися близько 49%. Ухвалені на референдумі поправки до конституції нададуть президенту країни Ердогану безпрецедентні повноваження і дозволяють йому залишитися на цій посаді до 2029 року.

Глава опозиційної Народно-республіканської партії Туреччини Ердал Аксюнгер заявив, що влада займається маніпуляціями при підрахунку голосів на конституційному референдумі.
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17 04 2017 18:10
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