Референдум у Туреччині не відповідає європейським стандартам, – ОБСЄ

Хоча технічні аспекти референдуму були організовані добре, виборці не отримували неупередженої інформації про основні аспекти реформи

В ОБСЄ заявили, що референдум про розширення повноважень президента Туреччини був проведений в умовах нерівних можливостей, що були надані прихильникам та противникам поправок до конституції.

Про повідомляє BBC Україна.

"Хоча технічні аспекти референдуму були організовані добре, виборці не отримували неупередженої інформації про основні аспекти реформи. Крім того, негативний ефект мало обмеження основних свобод", – зазначили представники організації.

На їхню думку, референдум проходив у політичному середовищі, де утискають фундаментальні свободи, необхідні для демократичного процесу.

"Наш моніторинг показав, що кампанія на підтримку відповіді "Так" (за розширення повноважень президента) домінувала у ЗМІ. І це, разом із перешкодами роботі ЗМІ, арештами журналістів і закриттям видань, обмежило доступ виборців до інших точок зору", – заявили в ОБСЄ.

За даними спостерігачів, губернатори провінцій використовували режим надзвичайного стану, запроваджений після спроби путчу, щоб обмежити свободу зібрань та висловлення думок.

Нагадаємо, референдум про розширення президентських повноважень відбувся в Туреччині 16 квітня.

За останніми даними, перехід від парламентської до президентської системи правління в Туреччині підтримали 51% виборців, проти висловилися близько 49%. Ухвалені на референдумі поправки до конституції нададуть президенту країни Ердогану безпрецедентні повноваження і дозволяють йому залишитися на цій посаді до 2029 року.