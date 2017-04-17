Референдум у Туреччині не відповідає європейським стандартам, – ОБСЄ
Про повідомляє BBC Україна.
"Хоча технічні аспекти референдуму були організовані добре, виборці не отримували неупередженої інформації про основні аспекти реформи. Крім того, негативний ефект мало обмеження основних свобод", – зазначили представники організації.
На їхню думку, референдум проходив у політичному середовищі, де утискають фундаментальні свободи, необхідні для демократичного процесу.
"Наш моніторинг показав, що кампанія на підтримку відповіді "Так" (за розширення повноважень президента) домінувала у ЗМІ. І це, разом із перешкодами роботі ЗМІ, арештами журналістів і закриттям видань, обмежило доступ виборців до інших точок зору", – заявили в ОБСЄ.
За даними спостерігачів, губернатори провінцій використовували режим надзвичайного стану, запроваджений після спроби путчу, щоб обмежити свободу зібрань та висловлення думок.
Нагадаємо, референдум про розширення президентських повноважень відбувся в Туреччині 16 квітня.
За останніми даними, перехід від парламентської до президентської системи правління в Туреччині підтримали 51% виборців, проти висловилися близько 49%. Ухвалені на референдумі поправки до конституції нададуть президенту країни Ердогану безпрецедентні повноваження і дозволяють йому залишитися на цій посаді до 2029 року.
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