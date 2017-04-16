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Опозиція заявила про маніпуляції під час підрахунку голосів на референдумі в Туреччині

На думку опозиції, насправді перемагають противники президентської системи
Глава опозиційної Народно-республіканської партії Туреччини Ердал Аксюнгер заявив, що влада займається маніпуляціями при підрахунку голосів на конституційному референдумі.
Опозиція заявила про маніпуляції під час підрахунку голосів на референдумі в Туреччині Фото: ria.ru

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на телеканал NTV.

"Відбувається маніпулювання результатами. За даними наших спостерігачів, перемагають противники президентської системи. Такі результати ми отримуємо з багатьох провінцій. Давайте захищати наш вибір. Перемагають "ні", – сказав Аксюнгера.

Конституційні зміни щодо переходу до президентської системи були раніше схвалені парламентом Туреччини і підписані президентом Тайіпом Ердоганом.

Як повідомляється на сайті агентства "Анадолу", вже підраховано дані з більш як 99% бюлетенів, згідно з якими поправки до Конституції підтримали понад 51% громадян, висловилися проти – більше 48%.

Нагадаємо, 16 квітня в Туреччині почався референдум, на якому громадяни голосують стосовно питання внесення змін у 18 статей Конституції. Якщо вони підтримають їх, країна перейде від парламентської до президентської форми правління.

Голосування вже завершилося.

У референдумі у Туреччині могли взяти участь 55 мільйонів осіб. Їм надавалася можливість проголосувати "за" або "проти" 18 поправок в Основний закон, винесених на загальне обговорення. Нова Конституція може дозволити Реджепу Ердогану залишатися при владі аж до 2029 року

Уже три людини загинули внаслідок стрілянини під час голосування на референдумі за розширення повноважень президента в Туреччині. Раніше повідомлялось про двох загиблих.

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16 04 2017 21:15
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