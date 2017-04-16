Голосування на референдумі в Туреччині завершилося: перемагають прихильники Ердогана

Завершилося голосування на конституційному референдумі в Туреччині. За попередніми результатами перемагають прихильники переходу до президентської республіки.

"Пропоновані зміни в Конституцію Згідно із Законом про внесення змін до 18 статей Конституції Турецької Республіки передбачають перехід на президентську форму правління, число депутатів парламенту буде збільшено з 550 до 600, віковий ценз для обрання в парламент буде знижено з 25 до 18 років. Вибори у Велике національне зібрання (парламенту) Туреччини і президентські вибори проводитимуться раз на п'ять років і в один день", – повідомляє агентство Anadolu.

ЗМІ з посиланням на дані, отримані після підрахунку 50% виборчих бюлетенів, повідомляють, що на референдумі в Туреччині перемагають прихильники переходу до президентської республіки, пише DW.

"Ініціативу президента країни Реджепа Таїпа Ердогана підтримали 57 відсотків виборців", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 16 квітня в Туреччині почався референдум, на якому громадяни голосують стосовно питання внесення змін у 18 статей Конституції. Якщо вони підтримають їх, країна перейде від парламентської до президентської форми правління.

У референдумі у Туреччині могли взяти участь 55 мільйонів осіб. Їм надавалася можливість проголосувати "за" або "проти" 18 поправок в Основний закон, винесених на загальне обговорення. Нова Конституція може дозволити Реджепу Ердогану залишатися при владі аж до 2029 року.

Найважливіше питання, яке належить вирішити туркам під час референдуму, це перехід від парламентської форми правління, встановленої в першій половині XX століття при Мустафі Кемалі Ататюрку, до президентської. Це означає, що повноваження президента, який, відповідно до нинішньої конституції, виконує лише представницькі функції, будуть суттєво розширені. Він, зокрема, зможе розпускати парламент, оголошувати надзвичайний стан, призначати і звільняти міністрів і суддів, а також видавати укази в цілому ряді сфер. При цьому посаду прем'єр-міністра буде скасовано, а глава держави, якого обиратимуть прямим голосуванням на п'ятирічний термін, стане одночасно і главою уряду. Крім того, президент, який за нинішньої конституції є нейтральною фігурою і не може підтримувати жодну з політичних сил, зможе зберегти членство в політичній партії.

Уже три людини загинули внаслідок стрілянини під час голосування на референдумі за розширення повноважень президента в Туреччині. Раніше повідомлялось про двох загиблих.