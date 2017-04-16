Більшість на референдумі в Туреччині проголосувала за збільшення повноважень президента

Повноваження чинного президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана суттєво збільшаться після ухвалення змін до конституції, за які проголосувала більшість на референдумі в неділю, 16 квітня.

Після підрахунку даних зі 100% дільниць на території Туреччини прибічники референдуму лідирують, маючи 51,37% підтримки. Про це свідчать дані державної агенції Anadolu.

Загальна кількість голосів сягнула 49 млн. Різниця між голосами "за" та "проти" склала лише 315 тис.

Більше ніж 150 тис. переваги забезпечили турки Німеччини та Нідерландів, які проголосували на підтримку ініціативи Ердогана на тлі загострення турецько-німецьких та турецько-нідерландських відносин.

Нагадаємо, 16 квітня в Туреччині почався референдум, на якому громадяни голосують стосовно питання внесення змін у 18 статей Конституції. Якщо вони підтримають їх, країна перейде від парламентської до президентської форми правління.

Голосування вже завершилося.

Глава опозиційної Народно-республіканської партії Туреччини Ердал Аксюнгер заявив, що влада займається маніпуляціями при підрахунку голосів на конституційному референдумі.

У референдумі у Туреччині могли взяти участь 55 мільйонів осіб. Їм надавалася можливість проголосувати "за" або "проти" 18 поправок в Основний закон, винесених на загальне обговорення. Нова Конституція може дозволити Реджепу Ердогану залишатися при владі аж до 2029 року.

Уже три людини загинули внаслідок стрілянини під час голосування на референдумі за розширення повноважень президента в Туреччині. Раніше повідомлялось про двох загиблих.