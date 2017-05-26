Німеччина відмовила в екстрадиції в Україну банкіра-втікача Тимонькіна
"Щодо екстрадиції ми одержали відмову. Причому Німеччина звернула увагу на декілька аспектів при відмові. Зокрема, на нібито тиск із боку представників Генеральної прокуратури, що відвідували Німеччину для проведення допиту Тимонькіна, і його адвокати посилаються на тиск. Наразі ми перевіряємо цю інформацію. Також була акцентована увага на нібито відсутності умов утримання в місці позбавлення волі або місці несвободи, де б Тимонькін перебував до суду. Третій аспект - загроза здоров'ю Тимонькіна у зв'язку із хворобою", - сказав заступник генерального прокурора Євген Єнін, інформують "Українські Новини".
За його словами, незважаючи на негативне рішення Німеччини в слідстві Генпрокуратури залишаються питання до Тимонькіна.
Також заступник генпрокурора повідомив, що практики повторного звернення із запитом про екстрадицію в рамках одного кримінального провадження не існує.
Як відомо, Бориса Тимонькіна відносять до злочинного угруповання Сергія Курченко. Зокрема, йому інкримінують підробку документів та розкрадання державного майна в особливо великих розмірах. Насамперед йдеться про нелегальну торгівлю зрідженим газом.
У червні 2014 Тимонькіна оголосили в розшук. Крім цього, у Німеччині з осені 2013 ведеться слідство за підозрою у відмиванні грошей через фірму Sparschwein Gas GmbH, яка управляє мережею газових автозаправок, які в 2012 році придбала група компаній СЕПЕК Сергія Курченко.
У червні 2015 Тимонькін був затриманий в Німеччині. Тоді німецький суд ухвалив рішення про доекстрадиційний арешт. 13 липня ГПУ попросила Німеччину видати Тимонькіна Україні, направивши відповідний запит. "Відповідно до вимог Європейської конвенції про видачу правопорушників, Німеччина і Україна зобов'язані видавати один одному всіх осіб, переслідуваних правоохоронними органами за скоєння кримінальних злочинів", - говорилося в повідомленні ГПУ. Пізніше Тимонькін звернувся до влади Німеччини з проханням про надання йому статусу біженця.
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