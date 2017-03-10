Нобелівську премію з фізики присудили за детектор гравітаційних хвиль

Нобелівська премія в галузі фізики присуджена в 2017 році Райнеру Вайсу (1/2), Баррі Баришеву і Стос Торну по (1/4) за винахід детектора гравітаційних хвиль і їх дослідження.

Нобелівський комітет оголосив про це під час спеціальної прес-конференції в Стокгольмі.

Премія в галузі фізики присуджена з формулюванням: "За вирішальний внесок в LIGO-детектор і спостереження гравітаційних хвиль". LIGO-детектор - це лазерно-інтерферометрична гравітаційно-хвильова обсерваторія, розташована в США. Навколо неї утворилося Міжнародне наукове співтовариство LIGO. Нобеліанти цього року заснували цей проект.

У цьому році сума Нобелівської премії була збільшена на 1 мільйон шведських крон - до 9 млн крон, що приблизно еквівалентно сумі в 1 млн 119 тис американських доларів.

На цьому тижні в Стокгольмі вже були оголошені імена лауреатів найпрестижнішої наукової премії в області фізіології і медицини. Ними стали американські дослідники Джефрі Холл, Майкл Розбаш і Майкл Янг. Нагорода присуджена їм з формулюванням: "За відкриття молекулярних механізмів, які контролюють добовий ритм".

Нагадаємо, що в минулому році Нобелівську премію з фізики розділили Девід Таулеса (1/2 від суми нагороди), Данкан Холдейн (1/4) і Майкл Костерлиц (1/4) за теоретичні відкриття топологічних фазових переходів і топологічних фаз матерії. Роком раніше нагороди були удостоєні Такаакі Кадзіта (Японія) і Артур Манкдоналд (Канада) за дослідження нейтрино і експерименти по виявленню маси цієї елементарної частинки. У 2015 році нобелівськими лауреатами за відкриття в області LED-технологій стали японці ІСОМ Акасака, Хіроші Амано і громадянин США також японського походження Cюдзі Накамура.

Всього з 1901 року і до сьогоднішнього дня Нобелівську премію в галузі фізики вручали 110 раз, зазначивши нею 204 вчених. Лауреатів найвищої наукової нагороди не оголошували тільки в 1916, 1931, 1934, 1940, 1941 і тисяча дев'ятсот сорок дві роках.

Наймолодшим фізиком, який отримав "нобеля" був австралієць Лоуренс Брегг. Разом зі своїм батьком Вільямом Брегг він був відзначений в 1915 році за дослідження структури кристалів за допомогою рентгенівських променів. Вченому на момент оголошення результатів голосування Нобелівського комітету було всього 25 років. А найстаршому нобелівського лауреата в галузі фізики, американцеві Реймонду Девісу, в день присудження нагороди було 88 років. Своє життя він присвятив астрофізиці і зміг виявити такі елементарні частинки, як космічні нейтрино.

Серед лауреатів-фізиків найменшу кількість жінок - всього дві. Це Марія Кюрі, яка разом з чоловіком П'єром в 1903 році отримала нагороду за дослідження радіоактивності (вона в принципі першою з жінок отримала вищу наукову нагороду) і Марія Гепперт-Майер - її в 1963 році нагородили за відкриття, що стосуються оболонкової структури ядра.

Лише один фізик отримав Нобелівську премію з фізики двічі - американець Джон Бардін був відзначений в 1956 році за дослідження напівпровідників і в 1972 році за створення теорії надпровідності. При цьому Марія Кюрі свого другого "нобеля" отримала в 1911 році, але вже в області хімії - за відкриття хімічних елементів радію і полонія. Вона донині залишається єдиним вченим отримав дві премії в різних наукових областях.