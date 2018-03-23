Норвегія хоче заборонити носіння паранджі в освітніх закладах

Норвегія може стати першою країною Північної Європи, яка введе таку заборону у сфері освіти

Норвезький уряд запропонував законопроект, що забороняє носіння в університетах, школах і дитячих садках мусульманської паранджі, що повністю закриває обличчя.

Міністр освіти країни Сів Єнсен заявила, що Норвегія може стати першою країною Північної Європи, яка введе таку заборону у сфері освіти, якщо цей законопроект буде прийнятий парламентом, повідомляє Reuters.

Єнсен, яка є також лідером антимігрантської ультраправої "Прогресивної партії", заявила, що заборона пошле сильний сигнал про те, що Норвегія є "відкритим суспільством, де ми хочемо бачити обличчя один одного".

Місцева заборона на носіння бурки (одяг, що закриває все обличчя) та нікабу (одяг, що закриває все, окрім очей) вже введена в деяких середніх школах у Норвегії.

Як відомо, Франція, Нідерланди, Бельгія, Болгарія та німецька земля Баварія ввели обмеження на носіння в громадських місцях вуалі, що повністю закриває обличчя.

Нагадаємо, що нижня палата парламенту Швейцарії прийняла рішення про заборону носити паранджу.