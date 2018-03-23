Норвегія хоче заборонити носіння паранджі в освітніх закладах
Міністр освіти країни Сів Єнсен заявила, що Норвегія може стати першою країною Північної Європи, яка введе таку заборону у сфері освіти, якщо цей законопроект буде прийнятий парламентом, повідомляє Reuters.
Єнсен, яка є також лідером антимігрантської ультраправої "Прогресивної партії", заявила, що заборона пошле сильний сигнал про те, що Норвегія є "відкритим суспільством, де ми хочемо бачити обличчя один одного".
Місцева заборона на носіння бурки (одяг, що закриває все обличчя) та нікабу (одяг, що закриває все, окрім очей) вже введена в деяких середніх школах у Норвегії.
Як відомо, Франція, Нідерланди, Бельгія, Болгарія та німецька земля Баварія ввели обмеження на носіння в громадських місцях вуалі, що повністю закриває обличчя.
Нагадаємо, що нижня палата парламенту Швейцарії прийняла рішення про заборону носити паранджу.
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