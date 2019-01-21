Нові платіжки за газ законні, споживачі можуть сплачувати за ними, - НКРЕКП

"Це абсолютно законні платіжки і споживачам треба, на мій погляд, за цими платіжками платити"

У Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) заявили, що нові платіжки за газ, які отримали українці в січні, обраховані законно і споживачі можуть здійснювати оплату за ними.

Про це повідомив Василь Котко, голова Громадської ради НКРЕКП, інформує "Громадське".

На питання, чи потрібно мешканцям сплачувати за газ за новими тарифами і чи вони залишгаться такими, він сказав:

"У сьогоднішній ситуації, все, що виставлено облгазами, воно так би мовити законне. Це законна ціна на газ, законні норми споживання, які тепер суд підтвердив. Це абсолютно законні платіжки і споживачам треба, на мій погляд, за цими платіжками платити".

Водночас, за його словами, після узгодження Кабінетом міністрів норм споживання газу, споживачам, які переплатили, кошти мають повернути.

"Як ця ситуація буде вирішуватись? Далі Кабінет міністрів повинен затвердити норми споживання більш менш нормальні… і тоді облагази змушені будуть і зроблять перерахунок платіжок… Якщо була переплата, то в такому раза споживачам ці кошти мають повернути", - додав Котко.

Нагадаємо, що російський "Газпром" готовий продовжити газові контракти після 2019 року навіть без проведення експертних консультацій.