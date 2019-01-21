"Газпром" пропонує продовжити газові контракти після 2019 року навіть без консультацій

"Пан Міллер тричі наголосив на тому, що вони готові продовжити існуючі контракти. Ці контракти для них, напевне, за щастя"

Російський "Газпром" готовий продовжити газові контракти після 2019 року навіть без проведення експертних консультацій.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін по завершенні тристоронніх газових переговорів Україна-ЄС-Росія в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

"Пан Міллер тричі наголосив на тому, що вони готові продовжити існуючі контракти. Ці контракти для них, напевне, за щастя. При цьому він казав, що ці контракти можна продовжувати навіть без будь-яких експертних консультацій", - сказав Клімкін.

"Я намагався у нього перепитати, що він має на увазі. Так він підтвердив, що саме ці контракти. І просто вперед", - додав міністр.

Клімкін підкреслив, що Україна має на меті перейти від "договорняків до реальних контрактів, які будуть засновані на євроейських правилах", проте російська сторона навіть не розглядає те, що "в України тепер інші правила, які віддзеркалюють європейське законодавство".

Міністр підкреслив, що на переговорах Європейська комісія виступала з єдиною з українською стороною позицією.

"Навіть ЄС тепер намагається розтлумачити Росії, яка не хоче слухати, що правила змінилися. Але логіка пана Міллера – це просто продовжити існуючі контракти. Він сказав, на це не потрібно навіть експертних консультацій", - пояснив голова МЗС.

Нагадаємо, що "Нафтогаз України" зменшить суму нового позову до "Газпрому" з $12 млрд до $2 млрд у разі продовження транзитного контракту.