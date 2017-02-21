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Новий депутат від "Народного фронту" склав присягу в парламенті

На парламентських виборах Бендюженко був під номером 80
У вівторок, 21 лютого, у Верховній Раді новий депутат зі списку "Народного фронту" Федір Бендюженко склав присягу.
Новий депутат від "Народного фронту" склав присягу в парламенті Федір Бендюженко. Фото: volynpost.com

У списку "Народного фронту" на парламентських виборах він був під №80. На той момент він займав посаду начальника управління контролю за виконанням рішень Державної виконавчої служби України. Має адвокатське свідоцтво.

Також Бендюженко був помічником на громадських засадах нардепа Андрія Іванчука в минулому скликанні Ради, а в нинішньому - допомагав Дмитру Сторожуку, поки той не перейшов на роботу в Генпрокуратуру.

 

Нагадаємо, що 34-річний Бендюженко зайняв місце померлого Петра Ваната, який помер на 80-му році життя.

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21 02 2017 10:37
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