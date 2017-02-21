Новий депутат від "Народного фронту" склав присягу в парламенті

На парламентських виборах Бендюженко був під номером 80

У вівторок, 21 лютого, у Верховній Раді новий депутат зі списку "Народного фронту" Федір Бендюженко склав присягу.

У списку "Народного фронту" на парламентських виборах він був під №80. На той момент він займав посаду начальника управління контролю за виконанням рішень Державної виконавчої служби України. Має адвокатське свідоцтво.

Також Бендюженко був помічником на громадських засадах нардепа Андрія Іванчука в минулому скликанні Ради, а в нинішньому - допомагав Дмитру Сторожуку, поки той не перейшов на роботу в Генпрокуратуру.

В нас +1:) Новий депутат був обраний на позачергових вибрах 26.10.2014 і тільки що склав присягу - Федір Бендюженко тепер в #Рада8 pic.twitter.com/9hHaUKJ8vl — Верховна Рада (@verkhovna_rada) 21 лютого 2017 р.

Нагадаємо, що 34-річний Бендюженко зайняв місце померлого Петра Ваната, який помер на 80-му році життя.