ПОЛІТИКА НОВИНИУ вівторок, 21 лютого, у Верховній Раді новий депутат зі списку "Народного фронту" Федір Бендюженко склав присягу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Новий депутат від "Народного фронту" склав присягу в парламенті
На парламентських виборах Бендюженко був під номером 80
Федір Бендюженко. Фото: volynpost.com
У списку "Народного фронту" на парламентських виборах він був під №80. На той момент він займав посаду начальника управління контролю за виконанням рішень Державної виконавчої служби України. Має адвокатське свідоцтво.
Також Бендюженко був помічником на громадських засадах нардепа Андрія Іванчука в минулому скликанні Ради, а в нинішньому - допомагав Дмитру Сторожуку, поки той не перейшов на роботу в Генпрокуратуру.
В нас +1:) Новий депутат був обраний на позачергових вибрах 26.10.2014 і тільки що склав присягу - Федір Бендюженко тепер в #Рада8 pic.twitter.com/9hHaUKJ8vl— Верховна Рада (@verkhovna_rada) 21 лютого 2017 р.
Нагадаємо, що 34-річний Бендюженко зайняв місце померлого Петра Ваната, який помер на 80-му році життя.
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21 02 2017 10:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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