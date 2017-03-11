Новий iPhone поступив у продаж: акції Apple різко зросли
Оглядачі кажуть, що запуск продажів впритул наблизив Apple до того, аби стати першою компанією, вартість якої перевищить трильйон доларів, пише "ВВС Україна".
По тому, як акції зросли на 5%, ринкова вартість компанії підвищилася до 900 млрд доларів.
У третьому кварталі продажі Apple зросли на 12% - до 52.6 млрд доларів.
Керівник компанії Тім Кук заявив, що очікує продовження буму продажів на весь передсвятковий період, оскільки саме зараз на полицях з'явився iPhone X: "Ми очікуємо, що останній квартал забезпечить наші рекордні продажі".
У п'ятницю покупці у десятках країн вишукувалися у черги перед фірмовими магазинами компанії, очікуючи початку продажів нової моделі. У Британії вона коштує 999 фунтів.
Модель, яка відзначає десяту річницю запуску iPhone, не матиме легендарної кнопки "home" і може бути розблокована за допомогою сканування обличчя.
Тім Кук каже, що його компанія рухається "на повну пару" завдяки відновленню продажів у Китаї, рекордних продажів через App Store, а також підвищеному попиту на останні моделі iPhone.
У липні-вересні цього року компанія продала понад 46.6 мільйонів телефонів. Це на 3% більше, ніж рік тому. Ці продажі забезпечили майже 30 млрд доларів - половину доходів компанії.
Інші продукти - Mac, iPad та Apple Watch - також непогано продаються. Зростання їхніх продажів обчислюються двозначними цифрами.
Компанія також має інші напрямки діяльності, що швидко зростають. Серед них - App Store, Apple Pay та служба музичної підписки.
Ці підрозділи забезпечили компанії ще 8.5 мільярдів доларів доходів за третій квартал, що на 34% більше, ніж за той самий період минулого року.
Хоча витрати компанії також зросли, Apple повідомляє про загальні прибутки у понад 10,7 млрд доларів за третій квартал.
Нагадаємо, ринкова капіталізація компанії Apple за 10 днів після презентації нових моделей iPhone 8, iPhone 8 Plus X і iPhone впала майже на $50 млрд - із $834,9 млрд до $782,5 млрд.
12 вересня компанія Apple представила флагманську модель свого iPhone. Новинка отримала назву iPhone X, ціни на нього стартують від 999 доларів США.
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