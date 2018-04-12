Новий підозрюваний у вбивстві Гандзюк перебуває в Домінікані, - Найєм

Нардеп Мустафа Найєм заявляє, що новий підозрюваний у справі щодо вбивства Катерини Гандзюк є помічником депутата Херсонської облради і зараз перебуває в Домінікані.

"Новий підозрюваний у справі щодо вбивства Катерини Гандзюк – це Олексій Левін. Справжнє прізвище – Москаленко, уродженець м. Херсон, 41 рік. Член відомого в області ОЗУ Москалов, раніше засуджений за серію вбивств разом зі своїм батьком (теж Олексієм Москаленком). Вийшов на волю в червні 2016 року за т.зв. "законом Савченко"", - написав Найєм на своїй сторінці у Facebook.

"Він неодноразово був в офісі у організатора вбивства Ігоря Павловського; і за непідтвердженою інформацією, саме він на машині Миколи Ставицького приїжджав до Павловського, коли з'ясувалося, що поліція затримала виконавців", - написав Найєм.

Нардеп упевнений, що Левін не міг сам прийняти рішення про вбивство співробітника міської адміністрації.

"За деякою інформацією, зараз Олексій Москаленко-Левін насолоджується погодою в Домініканській республіці, а його батько спокійно перебуває в місті і активно залучений до вирубки лісу", - підсумував Найєм.



Депутат Херсонської ОДА Микола Ставицький. Фото: скріншот з відео

Нагадаємо, що генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у справі про вбивство Катерини Гандзюк оголосили ще одну підозра – чоловікові на прізвище Левін.

Керівниця справами Херсонського міськвиконкому Катерина Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою 31 липня, померла у лікарні в неділю, 4 листопада.

Раніше, голова Національної поліції Сергій Князєв оприлюднив відеозаписи зі свідченнями й слідчим експериментом у справі про напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк, в результаті якого вона померла.