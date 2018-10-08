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ОБСЄ: конвой з військових машин перетнув російсько-український кордон

Це сталося в ніч на 8 серпня
Безпілотник моніторингової місії ОБСЄ в Донбасі зафіксував пересування військової техніки через російсько-український кордон.
ОБСЄ: конвой з військових машин перетнув російсько-український кордон Фото: wartime.org.ua

Як випливає зі звіту спостерігачів, це сталося в ніч на 8 серпня.

Спочатку колона з восьми військових вантажівок по грунтовій дорозі далеко від пунктів пропуску в'їхала на територію Росії.

Пізніше схожий конвой перетнув російсько-український кордон, в'їхавши на територію Донбасу.

Нагадаємо, що за останню добу, за даними Києва, сепаратисти 45 раз порушили режим припинення вогню. Один український військовий загинув, ще двоє отримали поранення.

Раніше, Олександр Турчинов вважає, що військово-політичне керівництво Росії розглядає Азово-Чорноморський регіон як важливий плацдарм для своєї подальшої експансії.

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10 08 2018 14:03
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