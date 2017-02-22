ОБСЄ не виключає ескалації конфлікту на Донбасі
Генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр прокоментував ситуацію щодо режиму припинення вогню на Донбасі та зазначив, що, попри те, що не має остаточних підтверджень, на цій території все одно спостерігається активізація певних дій, що не "виглядає недобре", - повідомляє Reuters.
"Те, що ми бачимо в різних областях, це так звана "кінетична енергія", під час чого використовується, здебільшого, легке озброення,втім у деяких випадках застосовуються також й вибухові речовини, а це значить, що вони також використовують міномети або іншу важку зброю, що є порушенням "режиму тиші", - наголосив Заньєр.
Він додав, що зараз ситуація залишається вкрай незрозумілою, а тому існує вірогідність того, що знову почнеться інтенсифакація боїв.
Зазначимо, ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості випадків порушення "режиму тиші" у Донецькій та Луганській областях.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків