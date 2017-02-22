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ОБСЄ не виключає ескалації конфлікту на Донбасі

Ситуація залишається вкрай незрозумілою, а тому існує вірогідність того, що знову почнеться інтенсифакація боїв
Наразі на сході України досі продовжується використання важкого озброєння, що може призвести до загострення конфлікту в зоні АТО.
ОБСЄ не виключає ескалації конфлікту на Донбасі Фото: Міністерство оборони України/facebook.com

Генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр прокоментував ситуацію щодо режиму припинення вогню на Донбасі та зазначив, що, попри те, що не має остаточних підтверджень, на цій території все одно спостерігається активізація певних дій, що не "виглядає недобре", - повідомляє Reuters.

"Те, що ми бачимо в різних областях, це так звана "кінетична енергія", під час чого використовується, здебільшого, легке озброення,втім у деяких випадках застосовуються також й вибухові речовини, а це значить, що вони також використовують міномети або іншу важку зброю, що є порушенням "режиму тиші", - наголосив Заньєр.

Він додав, що зараз ситуація залишається вкрай незрозумілою, а тому існує вірогідність того, що знову почнеться інтенсифакація боїв.

Зазначимо, ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості випадків порушення "режиму тиші" у Донецькій та Луганській областях.

 
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22 02 2017 08:36
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